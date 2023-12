Vereadores vão discutir retomada de projeto sobre reajuste de salário em Americana

Mudanças precisam ser aprovadas pelas câmaras seis meses antes das eleições municipais de 2024 - Foto: Divulgação

A retomada do projeto que visa o reajuste de salário dos vereadores da próxima legislatura da Câmara de Americana será discutida na sessão extraordinária desta sexta-feira (15), às 9h30. O assunto não está na pauta, mas os parlamentares vão debater a possibilidade durante a reunião.

Também serão debatidos a implantação de 13º salário e férias, bem como o aumento de 19 para 21 cadeiras parlamentares.

A informação foi confirmada pelo líder de governo e vereador Lucas Leoncine (PSDB), nesta quarta (13), em conversa com o LIBERAL.

Essa propositura foi rejeitada, com 17 votos contrários e uma abstenção, de Juninho Dias (MDB), na sessão de 11 de julho deste ano.

Segundo Leoncine, a retomada ainda não está confirmada, mas alguns vereadores se mostraram dispostos a reabrir o debate sobre essas mudanças e, caso 10 legisladores avalizem, o projeto será novamente protocolado.

“Eu sou favorável de discutirmos se o subsídio fica mesmo sem o reajuste. Discutir também 13º e férias, visto que outras câmaras têm aprovado. Se vão ser aprovados, é outra história”, comentou.

Ainda segundo o líder de governo, caso os vereadores optem por protocolar o projeto novamente, ele poderá ser pautado na sessão da próxima terça (19). Foi solicitado à Secretaria Geral da Casa estudos quanto ao reajuste.

O presidente da câmara, Thiago Brochi (sem partido), disse que ficou sabendo sobre o assunto por meio da imprensa.

“Não tem nada protocolado, ninguém da Mesa Diretora conversou comigo, então é falar de um projeto que não existe”, afirmou.

O movimento na Câmara de Americana pode ter sido motivado por dois projetos da Câmara de Nova Odessa, aprovados em primeira discussão no dia 4 de dezembro, que visam conceder benefícios como férias e 13º salário, além de ter aumentado o número cadeiras de nove para 11.

Essas mudanças precisam ser aprovadas pelas câmaras seis meses antes das eleições municipais de 2024, marcadas para 6 de outubro.

Os vereadores têm evitado votar projetos desse tipo no ano do pleito por conta da repercussão negativa, então as discussões têm sido agilizadas para antes do recesso parlamentar, que em Americana terá início em 23 de dezembro.