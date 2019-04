Vereadores tiram foto sentados no meio de rua com Área Azul

Os vereadores Rafael Macris (PSDB) e Gualter Amado (PRB) posaram para uma foto sentados no meio da Rua Ipiranga, em Americana, para exemplificar o que consideram inutilidade da Área Azul para alguns locais. A foto foi tirada nesta terça-feira.

“Em plena hora do almoço na rua Ipiranga… Expectativa da prefeitura: centro lotado de carros, comércios e pessoas! Realidade: rua residencial deserta!”, escreveu Rafael em sua página no Facebook. Foto: Reprodução / Facebook

Segundo Gualter, a situação é um dos indicativos de que a abrangência da Área Azul precisa ser revista.

“Não passava nem um cachorro, um gato, uma galinha”, afirmou o parlamentar na tarde desta terça, durante uma entrevista coletiva com outros vereadores sobre o sistema de estacionamento rotativo.

A Área Azul foi concedida à iniciativa privada em fevereiro, e desde então o número de vagas nas quais é obrigatório pagar para estacionar em Americana mais que triplicou: de 600 para 2.020. A ampliação da Área Azul tem provocado queixas de comerciantes e usuários.

Além dos dois vereadores sentados no meio da rua, um apontando para cada lado da via vazia, a imagem mostra, ao fundo, duas mulheres empurrando um carrinho de bebê sobre as vagas reservadas ao estacionamento rotativo.