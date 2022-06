Vereadores tentam incluir 398 emendas no orçamento

Emendas devem ser votadas ainda este mês - Foto: Claudeci Junior - O Liberal.JPG

Vereadores de Americana protocolaram 398 emendas ao projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 2023 na câmara. As propostas, em sua maioria, são voltadas para infraestrutura.

As emendas e o projeto de lei serão votados pelos vereadores em sessão extraordinária que deve acontecer ainda neste mês.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O vereador com maior número de emendas é Juninho Dias (MDB), com 90. Ele pede a inclusão de serviços variados, como construção de novas estruturas, reformas, substituição de lâmpadas por LED, instalação de brinquedos, abertura de uma unidade de saúde 24 horas no Parque Gramado, implantação de ensino público superior municipal e aterro da piscina pública do Zanaga.

“As emendas aqui apresentadas são decorrentes dos trabalhos realizados por este vereador que muito tem se preocupado com os problemas de infraestrutura de nosso município, além de acompanhar as ações da administração”, justifica o parlamentar.

ANO PASSADO. Em 2021, os parlamentares haviam protocolado na câmara 262 emendas ao projeto da LDO 2022. Parte dos pedidos se repetiu neste ano, para a LDO 2023.

No meio desse bolo, há uma emenda que trata da reabertura do Hospital Infantil André Luiz, reivindicação feita por Dr. Daniel (PDT) em 2021 e reforçada pelo mesmo vereador neste ano.

SAÚDE. Também há outras solicitações repetidas para o setor da Saúde. Uma delas, de autoria de Thiago Brochi (PSDB), indica a construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Jardim Mirandola.

O tucano, assim como Nathália Camargo (Avante), reforçou o pedido para a reforma da UBS do Parque das Nações. Outra obra que voltou a ser solicitada é a da UBS da Vila Dainese, por meio do parlamentar Lucas Leoncine (PSDB).

A Lei de Diretrizes Orçamentárias serve como base para elaboração do orçamento para o ano seguinte. Para 2023, a prefeitura prevê uma receita total de R$ 1,1 bilhão.