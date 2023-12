Vereadores protocolam projeto, mas desistem de votar reajuste neste ano

Os vereadores da Câmara de Americana protocolaram, nesta terça-feira (19), o projeto que previa um reajuste de 40% no salário dos parlamentares para a próxima legislatura, em 2025.

De início, dez vereadores assinaram a retomada do projeto, nesta terça – Foto: Câmara de Americana/Divulgação

De início, dez vereadores – número mínimo necessário – assinaram a retomada do projeto, que foi rejeitado com 17 votos contrários em julho deste ano.

Porém, minutos antes de a sessão começar, de acordo com apuração do LIBERAL, Dr. Daniel (PDT) solicitou que retirassem a sua assinatura e com isso a propositura não reuniu o apoio mínimo para ser pautada neste ano.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A expectativa é de que o projeto seja retirado de tramitação. Com o reajuste, o salário dos vereadores subiria de R$ 10.305,64 para R$ 14.427,90. Já o presidente da Casa, que ganha R$ 11.283,75, teria vencimento de R$ 15.797,25.

Como o projeto “caiu”

O projeto foi protocolado e disponibilizado no site da câmara no início da tarde desta terça.

No documento, aparecem as assinaturas de 10 vereadores, que seriam a favor da retomada: Leco Soares (Podemos), Marschelo Meche (PL), Pastor Miguel Pires (Republicanos), Professora Juliana (PT), Marcos Caetano (PL), Léo da Padaria (PV), Dr. Daniel (PDT), Lucas Leoncine (PSDB), Dr. Otto Kinsui (Cidadania) e Thiago Martins (PV).

Mas uma reunião às 14h15, antes do início da sessão, mudou os rumos da votação. Inicialmente, a preocupação dos parlamentares responsáveis pela articulação era garantir que os 10 vereadores que assinaram a retomada iriam votar favoravelmente.

Porém, nas contas do grupo articulador, a votação terminaria empatada em nove votos, já que Dr. Daniel tinha se manifestado que assinaria, mas rejeitaria o projeto.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O desempate teria de ser feito pelo presidente da Casa, Thiago Brochi (sem partido), que também se posicionou de forma contrária.

“Quando solicitado, eu abri as salas para que as discussões fossem feitas. Mas deixei muito bem claro para todos: não voto e se empatar, não contem comigo. Eu tinha falado já na semana passada e voltei a falar hoje”, disse Brochi.

Na sequência, Dr. Daniel teria solicitado que o seu nome fosse retirado das assinaturas porque ele era contra o reajuste, embora tenha assinado anteriormente.

Isso teria sacramentado a derrocada do projeto, visto que não havia número mínimo de assinaturas.

Procurado pelo LIBERAL, Dr. Daniel negou que tenha pedido para retirar a sua assinatura e destacou que desde o início se posicionou contra o reajuste.

“O meu voto já era declarado que era contra. Eu assinei, mas já afirmando [aos vereadores] que vocês têm o direito de colocar em votação o projeto e vocês discutem. Mas entrar o projeto não significa que vou ser a favor”, afirmou.

Guerra de argumentos

Após a definição de que o reajuste não seria votado, Dr. Daniel e todos os outros vereadores, que antes tinham assinado favoravelmente, solicitaram a retirada das assinaturas.

Foi quando a guerra de argumentos esquentou a sessão, principalmente quando Thiago Martins chamou a atual legislatura de “covarde” no tempo de liderança.

Os vereadores responsáveis pela articulação alegaram que a próxima legislatura poderá entrar na Justiça e apontar negligência da atual formação da Casa.

Também foi lembrado um caso de 2013, quando a Justiça de Americana determinou que a câmara pagasse R$ 6 milhões a 10 ex-vereadores que moveram uma ação, em 1993, na qual apontava irregularidades na mudança do subsídio, aprovada na legislatura de 1989-1992.

Por outro lado, os opositores ao projeto disseram que o reajuste é desnecessário e apontaram que o caso dos anos 80 aconteceu por conta do prazo, uma vez que o reajuste tinha de ser fixado 120 dias antes da eleição – e, naquela época, foi feita uma redução nos salários após o resultado do pleito.

Retirado de tramitação

O projeto deverá ser retirado de tramitação, uma vez que não é necessário reunir assinaturas para ser a discussão ser retomada em 2024 — só é preciso protocolar uma nova propositura.

A tendência, entretanto, é de que não seja pautado uma discussão de reajuste de subsídio em ano eleitoral, tendo em vista a repercussão negativa de uma plausível aprovação.

Há possibilidade de os vereadores aprovarem um reajuste de 0%, apenas para cumprir protocolo.