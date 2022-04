Vereadores mantêm permissão para Americana receber lixo de fora

Aterro instalado na região do Pós-Anhanguera, em Americana - Foto: Arquivo / O Liberal

A Câmara de Americana rejeitou o Projeto de Emenda à Lei Orgânica que proibia que lixo de outras cidades fossem destinados ao aterro sanitário do município.

O projeto, de autoria do vereador Gualter Amado (Republicanos), foi votado na manhã desta terça-feira (26), em primeira discussão, durante sessão extraordinária.

Apesar da defesa do parlamentar na tribuna, a proposta não conseguiu o número mínimo de votos favoráveis – dez vereadores votaram a favor e outros nove se abstiveram. Eram necessários ao menos 13 votos favoráveis, o equivalente a dois terços do plenário.

Veja abaixo como foi a votação.

FAVORÁVEIS ABSTENÇÃO Dr. Daniel (PDT) Dra. Rosângela (Cidadania) Wagner Rovina (PV) Fernando da Farmácia (PTB) Gualter Amado (Republicanos) Gabriel Girardi (MDB) Leco Soares (Podemos) Leonora Périco (PDT) Léo da Padaria (PV) Marcos Caetano (PL) Lucas Leoncine (PSDB) Marschelo Meche (PL) Nathália Camargo (Avante) Pr. Miguel Pires (Republicanos) Professora Juliana (PT) Thiago Brochi (PSDB) Silvio Dourado (PL) Thiago Martins (PV) Vagner Malheiros (PSDB)

Os que votaram favoráveis eram a favor da proibição para Americana receber lixo de outros municípios. As abstenções significam que os vereadores não quiseram se posicionar nem favoravelmente nem de maneira contrária.

Pelo fato de ter sido barrado já em primeira discussão, o projeto não terá uma segunda discussão, que estava prevista para 12 de maio.

Na emenda à lei orgânica proposta, Gualter sugeria a alteração do artigo que proibia a entrada de resíduos de outras cidades a sistemas públicos ou privados de tratamento e disposição final instalados em Americana.

O receio é de que o município se torne um aterro regional e que a área de bairros como os da região do Zanaga se tornasse um “corredor do lixo”, com tráfego intenso de caminhões rumo ao ponto de descarte.

Atualmente, apenas o lixo gerado em Americana é depositado no aterro localizado na região do Pós-Anhanguera, vista como a de maior potencial de crescimento no território do município.

A permissão ao lixo de fora havia sido aprovada em 2019 pela câmara, já sob polêmica e divisão entre os vereadores. No centro da controvérsia está o fato de a empresa que opera o aterro ter sugerido a alteração na lei para receber resíduos de fora. Como contrapartida, segundo vereadores, seria construída em Americana uma usina para tratar o lixo, algo que nunca saiu do papel.