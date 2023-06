Vereadores do PV vão deixar partido após destituição do diretório de Americana

Thiago Martins comentou a situação em entrevista à Rádio Clube - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Vereadores do PV de Americana vão deixar o partido na janela do próximo ano. Léo da Padaria e Thiago Martins já confirmaram esse movimento ao LIBERAL, após a destituição da executiva municipal, que entrou em rota de colisão com o comando da legenda nas eleições de 2022.

O desgaste teve início por conta da federação entre PV, PT e PCdoB, que se uniram para o pleito do ano passado. O PV, portanto, apoiou os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito presidente, e Fernando Haddad (PT), derrotado na disputa pelo Governo de São Paulo.

Porém, as lideranças do partido em Americana fizeram campanha para os respectivos adversários no segundo turno: Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A situação incomodou o comando do PV, que inativou o diretório municipal em 11 de outubro, durante o período eleitoral.

Até então, o presidente do partido na cidade era o prefeito Chico Sardelli, com Thiago Martins como vice. Ambos apoiaram Bolsonaro e Tarcísio. Os vereadores Léo da Padaria e Dr. Wagner Rovina, também do PV, seguiram o mesmo caminho.

Martins disse ter recebido um “convite” para que deixasse o partido por conta própria. Porém, ele teria dito que só sairia da legenda neste momento se fosse expulso.

“Se eu saio do partido, eu correria o risco de tomar uma ação eleitoral, de eles pedirem para cassar o mandato e eu perder a cadeira”, afirmou o parlamentar nesta quarta-feira, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Para não ter nenhuma possibilidade de perda de mandato, ele vai esperar a janela partidária de 2024 para trocar de partido. No entanto, segundo ele, ainda não há um destino definido. “Não estou preocupado com isso, até porque eu tenho mandato que vai até 31 de dezembro de 2024 e tenho de fazer o meu papel.”

Léo da Padaria, por sua vez, contou que deve ir para o PL. “Apoiei dois deputados do PL. Então, está bem encaminhado”, declarou.

A reportagem não conseguiu contato com Rovina. Atualmente, ao lado do PL, o PV é o partido com mais vereadores em Americana. Conforme o LIBERAL havia noticiado, Chico também já manifestou que sairá da legenda.

Em março de 2022, o PV já havia perdido o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, e seu antecessor, Denis Andia, atual secretário nacional de Mobilidade Urbana. Os dois se filiaram ao MDB.