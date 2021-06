Vereadores defendem medidas mais duras para conter Covid-19 em Americana

Vereadores de Americana defendem a adoção de medidas mais duras para conter a disseminação do novo coronavírus (Covid-19) em Americana. Durante a sessão ordinária, nesta quinta-feira (17), parlamentares afirmaram que a única maneira de frear o aumento de casos e mortes bem como desafogar o sistema de saúde é intensificando a fiscalização em bares e casas noturnas e aplicar multas pesadas para quem descumprir as regras impostas pelo Plano São Paulo.

Nesta quinta-feira, pelo terceiro dia consecutivo, os hospitais de Americana com leitos Covid bateram recorde de internações com 218 pacientes hospitalizados, dos quais 97 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A cidade soma atualmente 21.012 casos positivos da doença, dos quais 625 resultaram em morte.

“O sistema [de saúde] já colapsou. Um médico, um enfermeiro, ele tem um limite de pacientes que consegue cuidar com qualidade. A partir do momento que dobra, triplica o serviço, fica sem tempo e consequentemente a qualidade do atendimento vai cair”, declarou o vereador Dr. Daniel (PDT), médico do HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi.

Parlamentares durante sessão nesta quinta ouviram o otorrinolaringologista Ivan Dantas – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

O parlamentar acredita que ainda falta conscientização por parte da população. “O número maior de transmissão do vírus não ocorre dentro do trabalho, mas nas festas, nos encontros familiares. Enquanto as pessoas não entenderem isso, a situação só tende a piorar. Meu medo é que vai chegar uma hora que vai morrer gente sem a mínima chance de chegar perto de um respirador ou de algum medicamento ou tratamento digno para tentar salvar a vida dessa pessoa”.

O vereador Gualter Amado (Republicanos) defende uma fiscalização mais intensa para coibir aglomerações em bares, restaurantes e outros estabelecimentos. “É visível que as aglomerações permanecem, aquele mesmo comerciante que trouxe problema lá trás está trazendo novamente e a gente não vê uma medida enérgica do poder público. Protocolei, inclusive, um requerimento questionando quais foram esses comércios que foram penalizados, se houve reincidência ou não”.

Líder do governo na câmara, Thiago Brochi (PSDB), diz que pretende se reunir com o prefeito Chico Sardelli (PV) para discutir a necessidade de medidas mais duras para conter o avanço da doença na cidade. “Não pode acontecer o que está acontecendo em Americana. É crime. Todos os dias estamos vendo a situação do Hospital Municipal. Chegamos a 152% de ocupação. Sugiro fazer um mutirão de fiscalização. Se batermos todos os finais de semana nos lugares marcados, vamos conseguir avançar. Se não continuaremos lotando hospital, espalhando o vírus”.

O parlamentar pretende apresentar um projeto de lei em regime de urgência na semana que vem para multar casas noturnas que desrespeitarem o Plano São Paulo.

Por meio da assessoria, a prefeitura informou que segue adotando o Plano São Paulo. Apesar do alinhamento com o Estado, a administração não aderiu, por exemplo, às recomendações do governo, de que municípios com ocupação de UTIs acima de 90% adotassem medidas mais restritivas.

“Uma série de medidas foi adotada ao longo desse período, desde o trabalho de fiscalização ao cumprimento das regras de distanciamento. A situação do município é avaliada diariamente”, traz nota da administração.