Vereadores de Americana somam 50 exonerações e R$ 362 mil em rescisões

Dr. Daniel (PDT) é o que mais demitiu assessores nesta legislatura, com dez; veja o número de desligamentos por gabinete

A atual legislatura da Câmara de Americana, composta por 19 vereadores, chegou a 50 assessores de gabinete exonerados desde o dia 1º de janeiro de 2021. Os desligamentos já custaram ao Legislativo, em verbas rescisórias, o montante de R$ 362.800,52. O levantamento foi realizado pela câmara após solicitação do LIBERAL.

Dr. Daniel (PDT) foi vereador que mais exonerou assessores: dez, no total. A quantidade é quase o dobro em relação à segunda colocada no levantamento, Professora Juliana (PT), com seis.

Dr. Daniel, do PDT, é o vereador com mais exonerações – Foto: Câmara de Americana/Divulgação

Apenas os legisladores Fernando da Farmácia (PTB), Lucas Leoncine (PSDB), Marcos Caetano (PL), Dr. Otto Kinsui (Cidadania) e Vagner Malheiros (PSDB) desligaram nenhum assessor desde 2021.

Já entre os valores de verbas rescisórias, o presidente da Casa, Thiago Brochi (sem partido), tem o maior montante: R$ 65.123,32. Logo na sequência, Dr. Daniel aparece com R$ 58.430,55.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A verba rescisória é um direito do servidor exonerado. Nela, estão previstos dias de férias adquiridos e não usufruídos, gratificação natalina (13º salário) e eventuais indenizações.

Em Americana, os vereadores podem contratar até três assessores e um estagiário. No caso do presidente, são quatro assessores e um estagiário, sendo que, dos quatro, um também possui a função de coordenador da câmara e um tem função de chefe de gabinete.

De acordo com o pesquisador de doutorado em ciência política da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) Otávio Catelano, a quantidade de assessores disponível para cada legislador é interessante e viabiliza a construção de um gabinete com vários perfis de profissionais.

É possível, por exemplo, contratar um chefe, um responsável pela comunicação e um designado para a orientação jurídica.

Entretanto, o vereador tem liberdade para escolher os perfis dos seus assessores e isso passa, por vezes, pela construção de apoio político, o que leva a várias trocas na equipe.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Os vereadores podem usar essas vagas como forma de conquistar apoio político. Então, ele vai conversar com o prefeito e fazer uma troca, de indicações, para ter influência em alguma pasta da prefeitura. Para as pessoas, isso pode parecer um pouco estranho, mas é muito comum, faz parte do jogo político”, comentou Otávio.

Ainda segundo o cientista político, também não há problema em ter muitas exonerações, desde que o vereador se preocupe com a transparência do processo e deixe claro os motivos.

Justificativa

Essa explicação não chegou a um ex-assessor de Dr. Daniel, que pediu para não ser identificado. Ao LIBERAL, ele contou que exerceu a função por dois meses, quando foi informado por um dos assessores sobre o desligamento, mas o legislador nunca explicou o motivo. A reportagem procurou o vereador, que não quis comentar sobre o assunto.

Já Brochi fez uma ressalva de que, quando assumiu a presidência da Casa, precisou remanejar a equipe e mudar a função de alguns assessores. Para que essas mudanças pudessem ser feitas, alguns profissionais precisaram ser exonerados e recontratados no novo cargo.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Ele também explicou que, dos R$ 65,1 mil gastos com exonerações em seu gabinete, o valor de R$ 41.495,92 foi para indenizar como licença maternidade uma servidora que estava grávida e que foi exonerada em agosto deste ano. Essa situação, inclusive, virou uma ação na Justiça, e Brochi foi obrigado a recontratá-la.

Entretanto, o montante ainda não foi devolvido à câmara, o que, segundo o presidente, terá de ser feito para não configurar enriquecimento ilícito. Caso seja devolvido, Dr. Daniel passará a ter o maior gasto de verbas rescisórias.

Na visão de Brochi, a quantidade de exonerações desta legislatura é exagerada, embora vários fatores precisam ser levados em consideração, como desligamentos por motivos de saúde.

“É uma decisão de cada vereador, mas a minha opinião é que são muitas movimentações. Isso precisa ser levado em consideração”, apontou.