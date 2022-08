Vereadores de Americana ratificam contas de 2018 de Omar Najar

A Câmara de Americana aprovou nesta quinta-feira as contas da prefeitura referentes a 2018, quando o prefeito era Omar Najar (MDB).

Na ocasião, os vereadores avaliaram um projeto de decreto legislativo da Comissão de Finanças e Orçamento, que deu parecer favorável ao balanço financeiro, que tinha sido julgado irregular pelo TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).

Omar teve as contas de 2018 aprovadas – Foto: Arquivo / LIBERAL

O Tribunal havia apontado a existência de um déficit de R$ 248 milhões naquele ano, entre outras questões, mas o ex-prefeito foi defendido no plenário.

Na votação, apenas quatro parlamentares foram contrários à aprovação das contas: Leonora Périco (PDT), Gualter Amado (Republicanos), Vagner Malheiros (PSDB) e Professora Juliana (PT).

Antes, houve um pedido de adiamento por parte de Leonora, mas, se a solicitação fosse atendida pelos colegas, as contas seriam automaticamente rejeitadas. Com isso, o prazo para o Legislativo analisar o assunto chegaria ao fim e prevaleceria o parecer do TCE, conforme está previsto no Regimento Interno da câmara.