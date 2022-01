Vereadores de Americana devem convocar representantes da Sancetur

Com o retorno das sessões ordinárias nesta quinta-feira, a Comissão de Meio Ambiente, Transporte e Comunicação da Câmara de Americana pretende colocar novamente na pauta de discussão a situação do transporte público da cidade.

Em dezembro do ano passado, integrantes da comissão disseram que pretendiam convocar representantes e funcionários da Sancetur, concessionária que administra o transporte público por meio da Sou Americana, para prestar esclarecimentos sobre o atraso no pagamento da primeira parcela do 13º salário, bem como das más condições do serviço denunciadas pelos usuários.

Nesta quarta-feira (19), o presidente da comissão, vereador Léo da Padaria (PV), disse ao LIBERAL que “ainda que aquele problema [atraso salarial] tenha sido solucionado, não podemos correr o risco de que novos episódios como aquele se repitam e causem transtornos à população”.

Segundo o parlamentar, a partir do retorno das sessões, a comissão em conjunto com os demais vereadores pretende definir a melhor data para ouvi-los.