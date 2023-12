Vereadores de Americana avaliam reajustar salário em 41% para 2025

Com essa porcentagem, o salário dos vereadores subiria de R$ 10.305,64 para aproximadamente R$ 14,5 mil

Os vereadores da Câmara de Americana avaliam reajustar o salário em 41% para a próxima legislatura, que terá início em 2025.

Nesta sexta-feira (15), após uma sessão extraordinária, os parlamentares se reuniram em uma sala ao lado do plenário e discutiram o assunto, embasados em estudos solicitados à Secretaria Geral da Casa.

Salário dos vereadores de Americana subiria para aproximadamente R$ 14,5 mil – Foto: Câmara de Americana/Divulgação

De acordo com apuração do LIBERAL junto a vereadores e funcionários da câmara, foram apresentadas três propostas de reajuste aos vereadores.

A mais aceita foi de 41%, aumento percentual que considera a inflação acumulada de janeiro de 2017 a outubro de 2023.

Com essa porcentagem, o salário dos vereadores subiria de R$ 10.305,64 para aproximadamente R$ 14,5 mil.

Já o presidente da câmara, que ganha R$ 11.283,75, teria vencimento de cerca de R$ 15,9 mil.

Também foi colocado em discussão um reajuste de 46%, que levaria em conta a inflação projetada para 2024, mas ele foi descartado por não considerar apenas dados consolidados.

Por fim, foi apresentado o teto de reajuste, de 69%, negado de forma unânime pelos vereadores.

Debate intenso

A proposta de 41% foi muito debatida pelos parlamentares na reunião. Ao todo, oito vereadores são favoráveis a assinar a retomada do projeto, que foi rejeitado com 17 votos contrários em julho deste ano.

Por sua vez, oito legisladores são contrários e outros dois estão indecisos e desejam consultar os seus suplentes para substituí-los.

O principal argumento dos favoráveis é a necessidade de se fixar um reajuste para não configurar negligência por parte da atual legislatura, o que poderia fazer com que vereadores eleitos no pleito municipal de 2024 entrem na Justiça depois de assumirem as suas cadeiras.

Já os opositores alegam que o reajuste é desnecessário diante do cenário econômico do País, o que poderia ser mal visto perante os eleitores.

O LIBERAL apurou que a tendência, nesta sexta, era de a propositura não ser retomada.

Alguns vereadores lembraram o movimento da Câmara de Nova Odessa, que aprovou em 1ª discussão, no último dia 4, dois projetos que visam conceder benefícios como férias e 13º salário, além de ter aumentado o número cadeiras de nove para 11.

Quanto ao pagamento de 13º e férias, a reportagem foi informada de que praticamente todos os vereadores de Americana são contrários às férias – e se o projeto contar com esse benefício, será rejeitado.

O aumento de 19 para 21 cadeiras tem anuência apenas de parte dos vereadores que se considera ameaçada no pleito de 2024.

Os projetos poderão entrar em regime de urgência na sessão da próxima terça-feira (19), a última antes do recesso que terá início em 23 de dezembro.

Essas mudanças precisam ser aprovadas pelas câmaras seis meses antes das eleições municipais de 2024, marcadas para 6 de outubro.