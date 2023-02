Vereadores criticam situação de prédio Farmácia Municipal do Centro

Os vereadores Dr. Daniel (PDT) e Marschelo Meche (PL) questionaram a Prefeitura de Americana, por meio de requerimentos, sobre problemas estruturais na Farmácia Municipal, no Centro. Eles criticaram as condições do espaço.

Farmácia Municipal do Centro tem problemas estrturais – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O local sofre com mofo e goteiras, e está com as paredes e o teto danificados, situação apontada pelos parlamentares. Ao LIBERAL, a Secretaria de Saúde informou que “já solicitou orçamento de empresa especializada para executar as intervenções necessárias”.

“Assim como diversas unidades de saúde estão recebendo obras de manutenção, na farmácia central também está prevista ação semelhante, porém ainda não é possível indicar a previsão de início dos trabalhos”, comunicou.

Prefeitura diz que vai solucionar o problema na unidade – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Dr. Daniel fez seu requerimento em 30 de janeiro, com diferentes perguntas sobre a farmácia. Na resposta, o Executivo apontou que a Secretaria de Obras fez uma inspeção no prédio, para avaliar as manutenções necessárias.

Meche protocolou seus questionamentos na câmara no último dia 15, mas o requerimento ainda precisa passar por votação no plenário antes de ir para o Executivo.