Vereadores cobram prefeitura por regulamentação e cumprimento de leis em Americana

Vereador Marcos Caetano (PL) criticou falta de ação da prefeitura sobre as leis - Foto: Câmara de Americana - Divulgação

Vereadores de Americana, tanto da base quanto da oposição, cobraram a prefeitura, nesta quarta, pela falta de regulamentação e cumprimento de leis aprovadas pela câmara.

Os parlamentares debateram o assunto na sessão, após uma reclamação de Marcos Caetano (PL) sobre o não cumprimento da lei que proíbe a soltura de fogos de artifício com estampido.

Primeiro, ele mostrou um vídeo do impacto que os fogos têm sobre crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e animais domésticos. Depois, cobrou maior eficiência na fiscalização e em ações educativas.

“Até hoje, não tivemos divulgação nenhuma, não tivemos campanha nenhuma que parte do Poder Executivo. Não adianta a gente ficar aprovando lei aqui e, quando chega lá, ninguém faz nada”, disparou o vereador, que costuma fazer elogios ao governo Chico Sardelli (PV) nas sessões, mas mudou o tom nesta quarta.

Ele é autor de uma lei que trata do assunto em Americana e foi sancionada pelo prefeito em setembro de 2021. Antes, porém, o então governador João Doria já havia determinado a proibição em todo o Estado.

Em meio às críticas de Caetano, Thiago Martins (PV) também citou como exemplo a lei de sua autoria que obriga supermercados e shoppings a terem vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com TEA.

Colega de partido de Chico, o vereador disse que ele mesmo tem feito contato com os estabelecimentos para a determinação ser cumprida.

“A prefeitura também não notificou ninguém, não comunicou também, não pediu, não avisou. Não é o papel do vereador, mas eu fiz um ofício no meu gabinete e entreguei em mãos em todos os hipermercados, supermercados”, afirmou.

Gualter Amado (Republicanos), que possui uma postura crítica ao governo, mencionou duas leis não regulamentadas pelo Executivo: a que regula o transporte por aplicativo e a que dispõe sobre a fiscalização de empresas do ramo de sucata ou ferro-velho.

“Temos várias leis no nosso município aprovadas por unanimidade por esta Casa e que não têm regulamentação”, criticou.