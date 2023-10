Vereadores cobram criação de mais um Conselho Tutelar em Americana

Os vereadores Juninho Dias (MDB), Thiago Martins (PV) e Professora Juliana (PT) cobraram, na sessão da câmara da última terça-feira (3), a criação de mais um Conselho Tutelar em Americana.

A necessidade chegou a ser abordada por candidatos à eleição do conselho, realizada no último domingo (1º), em entrevista ao LIBERAL.

O assunto foi introduzido por Juninho durante a sessão. Segundo ele, Nova Odessa e Cosmópolis, municípios de menor porte, têm a mesma quantidade de conselheiros que Americana.

Já Hortolândia, cidade de porte semelhante, possui dez conselheiros. Por fim, Limeira e Piracicaba, que são ligeiramente maiores, têm o triplo.

“Assim como no meu gabinete, acredito que no gabinete de todos vocês chegam inúmeras queixas e casos sobre crianças e adolescentes, e temos apenas cinco pessoas para dar conta de tudo. Isso não é algo banal”, disse Juninho.

O posicionamento foi acompanhado, logo na sequência, por Thiago Martins que chegou a dizer que “Americana está desfalcada”.

Por fim, Professora Juliana atentou que essa discussão precisará ser feita nos próximos meses, já que a atual administração irá definir o orçamento plurianual — portanto, deverá prever a criação do novo conselho.

Nas entrevistas ao LIBERAL na semana passada, os então candidatos ao conselho Pedro Gatti e Luciana Rebouças citaram a demanda.

Segundo Gatti, que tentava a reeleição, a atual quantidade é “insuportável” para trabalhar.

Com 237.247 habitantes, de acordo com o último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Americana estaria permitida a ter dois conselhos, já que uma resolução de 2014 do Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) recomendou que os municípios mantenham a proporção mínima de um conselho tutelar a cada 100 mil habitantes.

Resposta

Em nota, a Prefeitura de Americana disse que “tem ciência da resolução do Conanda e acompanha de perto a demanda. Essa ampliação não é descartada, mas qualquer alteração ocorreria apenas no próximo pleito”.