Vereadores atacam Estapar após pedido de reajuste: ‘Parece piada’

Vereadores de Americana dispararam críticas à Estapar, responsável pela Área Azul de Americana, após a empresa, segundo o prefeito Chico Sardelli (PV), ter pedido reajuste no valor do estacionamento rotativo. O assunto foi abordado pelos parlamentares na sessão da câmara desta quinta-feira.

“Que mundo estamos vivendo? A empresa já presta um serviço vergonhoso, prejudicou a população e ainda agora quer aumento? Parece uma piada”, comentou o presidente da Casa, Thiago Martins (PV).

Ele também voltou a dizer que busca uma forma de “derrubar” o contrato entre a prefeitura e a Estapar, firmado em 2018. O vereador afirmou que tem tratado do assunto diariamente com MP (Ministério Público).

Parlamentares criticaram a empresa responsável pelo estacionamento rotativo em Americana – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

“É provável que amanhã [sexta] ou segunda nós estaremos protocolando os documentos pedindo a intervenção, a ajuda do Ministério Público, para derrubar esse contrato”, declarou. Antes das declarações de Martins, Thiago Brochi (PSDB) já havia dito que o sistema da Estapar não funciona.

“Só vem prejudicando o comércio e a população. Até hoje, a Estapar aqui em Americana é um prejuízo gigantesco para a cidade e para aqueles que procuram o nosso comércio. Realmente, é uma vergonha”, disparou.

Quem também criticou a empresa foi Marcos Caetano (PL). Ele destacou que, por causa do atual sistema de estacionamento rotativo, houve uma queda no movimento do Centro. “Parece uma cidade fantasma”, apontou.

Em outro momento, Leco Soares (Podemos) disse que um aumento no valor da Área Azul prejudicaria o município. “Tem algumas empresas que não querem ajudar a cidade, mas querem atrapalhar”, criticou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Conforme o LIBERAL noticiou na última quarta, o contrato entre Estapar e prefeitura prevê reajustes anuais com base no IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), que está acumulado em 66% desde a formalização do acordo. Por enquanto, ainda não houve nenhum aumento nos valores do atual sistema de estacionamento rotativo. Atualmente, os usuários pagam R$ 2,50 por hora. Caso haja aumento de 66%, o valor passaria a ser R$ 4,15.

Eventuais reajustes dependem de homologação por parte da prefeitura. Na quinta, Chico afirmou que iria analisar a situação e buscar uma flexibilização.

Procurada pela reportagem, a Estapar comunicou que segue todas as obrigações contratuais firmadas com a prefeitura e que o reajuste das tarifas está estabelecido em contrato.