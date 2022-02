Vereadores aprovam reajuste salarial de 13% aos servidores municipais de Americana

Os vereadores de Americana aprovaram, nesta segunda-feira (21), a proposta que prevê reajuste de 13% aos salários e vencimentos dos servidores públicos municipais da cidade. O projeto de lei nº 21/2022 foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares, em primeira discussão, em sessão extraordinária.

Na justificativa do projeto, o Executivo detalha que o reajuste corresponde à revisão geral anual de salários e vencimentos e passa a vigorar a partir do dia 1º de março de 2022. O percentual se aplica aos funcionários da prefeitura e autarquias – DAE (Departamento de Água e Esgoto), Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Ameriprev e Gama (Guarda Municipal).

A proposta ainda estipula que o valor da cesta básica dos trabalhadores passará dos atuais R$ 610 para R$ 730, com efeito retroativo a 1º de fevereiro de 2022.

O projeto será votado em segunda discussão pelos vereadores na sessão ordinária da próxima quarta-feira (23).

Aumento

A categoria pedia acréscimo 20% no salário, com base na inflação acumulada desde março de 2019, e chegou a rejeitar um aumento de 10,16% que havia sido proposto pelo Executivo, além de aprovar a deflagração de uma greve.

No entanto, o prefeito Chico Sardelli (PV) aumentou a proposta para 13% no último dia 16, em reunião com representantes do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana).

Os servidores municipais aceitaram a proposta feita pela prefeitura de reajuste nos vencimentos e, portanto, descartaram a realização de greve. O sindicato encerrou o recolhimento e a apuração dos votos na última sexta-feira, dia 18.