Vereadores aprovam moção de aplauso para manifestantes em frente ao TG

A Câmara de Americana aprovou uma moção de aplausos aos manifestantes reunidos em frente ao Tiro de Guerra nesta quinta-feira, dias após o vereador Gualter Amado (Republicanos) ter dito que foi agredido no local.

O documento é de autoria do vereador Marschelo Meche (PL), que costuma promover ações em prol do presidente Jair Bolsonaro (PL) na região.

Todos os vereadores presentes votaram favoravelmente à moção, inclusive Gualter. Os únicos que não votaram foram Juninho Dias (MDB) e Professora Juliana (PT), pois eles estavam ausentes do plenário. Thiago Martins (PV), por ser presidente, não vota.

Manifestantes pró-Bolsonaro se reúnem em Americana em frente ao Tiro de Guerra – Foto: Divulgação

“Os manifestantes lutam para que a liberdade de expressão, ou a simples possibilidade de questionar ações de autoridades estatais, possam ser asseguradas”, justificou Meche.

Conforme o LIBERAL noticiou na última terça-feira, Gualter alegou ter levado dois empurrões na manifestação, no domingo.

No entanto, no dia seguinte, ele voltou ao local, almoçou com organizadores e ouviu que os agressores não fazem parte do movimento. O vereador não registrou boletim de ocorrência sobre o caso.

Nesta quinta, Juliana protocolou na câmara uma moção de repúdio contra a suposta agressão. Ela diz esperar que a situação seja apurada e esclarecida. O documento ainda precisa passar por votação entre os vereadores.

Manifestantes estão em frente ao Tiro de Guerra desde 2 de novembro, em protesto contra o resultado da eleição presidencial, que terminou com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).