Vereadores aprovam ajuda de custo para profissionais do Programa Médicos pelo Brasil

Americana tem três médicos bolsistas, todos com o cargo de médico de família e comunidade; ajuda de custo mensal é de R$ 1,1 mil

Vereadores de Americana aprovaram em primeira discussão, nesta terça-feira (30), projeto de lei do Executivo que autoriza o pagamento de ajuda de custo mensal aos profissionais que integram o programa Médicos pelo Brasil.

Ajuda de custo foi aprovada em votação na Câmara de Americana – Foto: Divulgação

Atualmente, o município conta com três médicos bolsistas, todos com o cargo de médico de família e comunidade, que começaram a trabalhar entre abril e novembro do ano passado. A ajuda de custo mensal é de R$ 1,1 mil, conforme estabelecido na legislação federal vigente.

O programa de saúde Médicos pelo Brasil substituiu o Mais Médicos, criado em 2013, no governo de Dilma Rousseff. O programa foi lançado pelo então presidente, Jair Bolsonaro, e pelo ministro da Saúde da época, Luiz Henrique Mandetta, em 1º de agosto de 2019.

No projeto de lei consta que o pagamento da ajuda de custo deverá ser feito retroativamente, considerando a data de início da atividade de cada profissional. A propositura ainda tem que ser votada em segunda discussão pela câmara, o que deve acontecer no próximo 6 de junho.