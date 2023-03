Vereadores aprovam abertura de novo Refis em Americana

A Câmara de Americana aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que prevê a criação do Refis neste ano. Conforme o LIBERAL noticiou no último dia 10, a proposta também oferece opções para regularização após o término do prazo do programa.

Aprovado por unanimidade, o texto ainda precisa passar por mais uma votação antes de ser sancionado pelo prefeito Chico Sardelli (PV).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Refis 2023 terá duração de 120 dias a partir da publicação do prefeito, mas pode ser prorrogado, no máximo, até 31 de dezembro. Enquanto vigorar, o programa oferecerá descontos de até 95% em juros e multas decorrentes de dívidas com a administração.

Após o período de vigência do programa, ainda haverá benefícios para aqueles que quiserem regularizar seus débitos, mas o desconto no valor dos juros e multas será menor.

O vereador Lucas Leoncine (PSDB), líder do governo Chico na câmara, orientou os interessados a buscarem sua regularização, preferencialmente, por meio da plataforma 1Doc, no site da prefeitura. “É uma forma importante de a cidade arrecadar recursos”, disse.