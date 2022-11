Vereadoras realizam palestras sobre violência contra mulheres

Procuradoria é compostas pelas vereadoras Professora Juliana (PT), Nathália Camargo (Avante) e Leonora Périco (PDT) - Foto: Divulgação - Câmara de Americana

A Procuradoria da Mulher da Câmara de Americana, composta pelas vereadoras Professora Juliana (PT), Nathália Camargo (Avante) e Leonora Périco (PDT), tem feito palestras em escolas em alusão à campanha “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher”, que teve início nesta sexta-feira.

Procuradoria é compostas pelas vereadoras Professora Juliana (PT), Nathália Camargo (Avante) e Leonora Périco (PDT) – Foto: Divulgação – Câmara de Americana

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Iniciada em 1991 e realizada anualmente pela ONU (Organização das Nações Unidas), a campanha é desenvolvida em todo o mundo e promove a mobilização de indivíduos e organizações para o engajamento na prevenção e na eliminação da violência contra as mulheres e meninas. Neste ano, os 16 dias de ativismo têm foco na luta contra a violência praticada nos contextos digitais.

A Procuradoria da Mulher vai realizar diferentes ações nesse período, como palestras e rodas de conversa em escolas do município.

A primeira ação aconteceu na quinta-feira, com uma palestra ministrada por Juliana para as turmas do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Professor Ary Menegatto, na região do São Vito, sobre o tema “Racismo e Violência Contra a Mulher no Ciberespaço”.

“Essas palestras estão sendo destinadas a alunos do 8º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio de unidades de ensino público. O contato com os alunos está sendo muito importante, especialmente por ter abertura para discutir sobre a questão de violência contra mulher no ciberespaço”, disse a vereadora.

Nathália também destacou a importância dessas atividades. “A rede de apoio é fundamental no enfrentamento à violência contra a mulher e, por esse motivo, a campanha é muito importante para compartilhar conhecimento e estimular cada vez mais as pessoas a ajudarem nessa causa”, comentou.

Leonora aponta que ações como essa fazem parte do papel da Procuradoria da Mulher. “Nossa obrigação é representar e defender todas as mulheres”, declarou.