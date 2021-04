Vereadora quer comissão para acompanhar saúde em Americana

A vereadora Leonora Périco (PDT) protocolou, no último dia 15, um requerimento para a abertura de uma Comissão Especial de Estudos e Acompanhamento na Câmara Municipal de Americana para acompanhar a reestruturação e expansão do sistema de saúde na cidade. O pedido, que tem o apoio de outros parlamentares, será votado na sessão desta quinta-feira (22).

No documento, a vereadora argumentou que desde 2015 o sistema de saúde municipal, em especial a atenção básica, sofreu grande prejuízo com o fechamento de unidades e redirecionamento do atendimento da população para locais de difícil acesso ou até mesmo inadequados à prestação do serviço.

Requerimento foi protocolado pela vereadora Leonora Périco – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“A atenção básica ou atenção primária em saúde é conhecida como ‘porta de entrada’ dos usuários nos sistemas de saúde. Ou seja, é o atendimento inicial, sendo seu objetivo orientar sobre a prevenção de doenças, solucionar os possíveis casos de agravos e direcionar os mais graves”, afirmou Leonora.

A parlamentar citou como exemplo de prejuízo à população, o redirecionamento da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque da Liberdade, que foi fechada em 2015.

“Ela foi reestruturada na unidade do Parque Gramado e, agora, será readequada na unidade Dona Rosa”, disse. De acordo com Leonora, o redirecionamento prejudica não apenas os pacientes, mas também os profissionais que buscam estar integrados ao bairro e fazem visitas domiciliares regularmente.

“A intenção em criar essa comissão é acompanhar de perto, passa a passo o que está acontecendo na saúde, a falta de médicos, de funcionários, para poder cobrar”, completou.