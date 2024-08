Vereadora propõe estatuto para combater violência política contra mulheres em Americana

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou na Câmara de Americana, nesta quarta-feira (7), um projeto de lei que prevê a criação de um estatuto para enfrentamento à violência política contra mulheres.

O documento, intitulado Estatuto da Mulher Parlamentar e Ocupante de Cargo Público, seria destinado à proteção de mulheres candidatas, parlamentares ou ocupantes de cargo público.

A vereadora Professora Juliana, durante sessão na Câmara de Americana

De acordo com Juliana, o intuito é que todas “estejam mais seguras para desempenhar suas funções e seus direitos políticos”.

Segundo a proposta, os objetivos são eliminar atos de violência política, perseguição e práticas de assédio; assegurar o exercício dos direitos políticos dessas mulheres; orientar o desenvolvimento de políticas públicas; promover o aumento da representatividade feminina em espaços políticos e cargos públicos; e estabelecer mecanismos que ampliem a gestão de informação e produção de dados e conhecimento sobre participação política da mulher.

“Normativas como essa contribuem para fazer com que a prevenção e conscientização contra a violência política de gênero aconteçam, para que sejam diretrizes independentemente do gestor que está eleito para administrar a cidade, da composição da câmara”, diz a vereadora.

Ela também aponta que a sub-representação das mulheres na política é “flagrante”. Em Americana, por exemplo, dos 19 vereadores em exercício, apenas três são mulheres. Nas legislaturas anteriores, a representatividade feminina era ainda menor.

“Para corrigir essa distorção, é preciso agir para que as mulheres não sejam hostilizadas, perseguidas, ridicularizadas, ou mesmo agredidas e mortas em função do trabalho que realizam, por exemplo, no Legislativo”, afirma.

A própria vereadora já sofreu ataques por conta de sua atuação na câmara. Por conta de um episódio em 2021, o vereador Felipe Corá (PL), de Santa Bárbara d’Oeste, foi condenado pela Justiça de Americana a pagar R$ 8 mil por danos morais para Juliana.

A sentença se refere a um vídeo no qual ele dizia para a parlamentar lavar a boca com ácido sulfúrico antes de falar do presidente Jair Bolsonaro (PL).