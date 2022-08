Vereadora Leonora Périco é vítima de assalto no Parque da Liberdade

A vereadora de Americana Leonora Périco (PDT) foi vítima de roubo na noite desta segunda-feira (7). A parlamentar foi abordada por dois homens na frente da sua casa no Parque da Liberdade, no momento em que ia à igreja, por volta de 19h.

Segundo informações de Leonora no registro policial, ela saía com seu carro da garagem quando dois homens que estavam em um SpaceFox desceram do veículo, que estava estacionado do outro lado da rua. Um deles entrou no carro dela, no banco do passageiro, enquanto o outro ficou próximo da vereadora, do lado de fora do carro.

O criminoso que estava dentro do carro disse que estava armado e o outro lhe arrancou a bolsa. A vereadora gritou e pediu socorro. Os vizinhos apareceram e os criminosos fugiram. Antes da fuga, os moradores da rua conseguiram anotar a placa do carro, que foi passada para a Gama (Guarda Municipal de Americana).

Leonora foi alvo de criminosos ao sair de casa – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Durante buscas ao dono do Space Fox, os guardas chegaram a uma casa no Parque Gramado. No entanto, o proprietário informou que, momentos antes, também tinha sido vítima de roubo. Ele contou que três homens o abordaram perto de sua residência, entraram no carro e um deles dirigiu até Santa Bárbara d Oeste, onde ele foi abandonado na altura do aterro sanitário, perto da Ponte do Funil.

Os dois casos foram registrados como roubo na delegacia de Americana e serão investigados pela Polícia Civil.

Este é o segundo caso de roubo em que um integrante da Câmara de Americana é vítima em pouco mais de um mês. No dia 1º de julho, o vereador Léo da Padaria (PV) e a família dele foram mantidos reféns em um assalto na Praia Azul. Itens levados pelos criminosos foram recuperados em uma ação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).