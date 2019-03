Vereadora Judith Batista está internada no HM

O filho da vereadora Judith Batista, Jeferson Tondini, disse na noite desta terça-feira (26) que o estado de saúde de sua mãe é grave. A parlamentar de 56 anos foi internada no Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi na segunda-feira, após ter convulsões.

Tondini disse que os médicos tentam submetê-la a uma ressonância. “Todos os médicos estão correndo pra fazer uma ressonância agora, vendo se consegue um encaixe pra fazer uma ressonância, pra avaliar tudo que está acontecendo lá. É grave sim, a doutora Vanessa [médica que está atendendo Judith] foi franca com a gente, e estamos torcendo por ela”, afirmou.

Judith luta contra um câncer – ela faz tratamento na cidade paulista de Barretos. Segundo Tondini, ela nunca havia tido convulsões. “Agora ela está internada para controlar as convulsões e para fazer uma ressonância”, afirmou o rapaz, que conversou com a reportagem por meio do WhatsApp.