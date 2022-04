Vereador Thiago Brochi articula saída do PSDB: ‘não tem mais clima’

Parlamentar alegou falta de acolhimento por parte do partido e afirmou que teve desentendimento com Cauê Macris

O vereador Thiago Brochi, de Americana, tenta uma forma de sair do PSDB sem perder sua cadeira na câmara. Durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), nesta terça-feira, ele destacou que “não tem mais clima” para sua permanência no partido.

Brochi participou do programa Liberal no Ar nesta terça – Foto: Divulgação / Câmara de Americana

O parlamentar alegou falta de acolhimento por parte da sigla e citou que, em setembro de 2020, teve um desentendimento com o então presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), Cauê Macris (PSDB), atualmente secretário da Casa Civil do governo estadual.

Na ocasião, segundo Brochi, Cauê reclamou do fato de o vereador ter curtido, nas redes sociais, duas fotos da então candidata a prefeita Maria Giovana (PDT). Em ambas, ainda de acordo com o parlamentar, ela estava junto da família.

“Naquele momento, eu falei: ‘poxa vida, o presidente da assembleia legislativa – não sei quem o orientou pra fazer isso – vir me cobrar por causa de duas fotos que eu curti em rede social’. Falei ‘cara, é muito pequeno isso’”, declarou o vereador, que disse ter amizade com Maria Giovana desde quando os dois eram companheiros de câmara.

Brochi contou que, diante dessa situação, optou por fazer campanha sozinho, sem a participação do PSDB.

Ele também apontou que, mesmo antes, nunca tinha sido priorizado pelo partido nas eleições. “Vi tenta gente passar pelo PSDB que teve oportunidade, que, nas campanhas, era mais acolhido, mais abraçado. E eu não tive isso”, comentou.

O vereador, agora, tem buscado um acordo para deixar o PSDB sem perder o mandato, o que só será possível se houver consentimento por parte da sigla.

Brochi afirmou que, caso não consiga a desfiliação dessa forma, vai esperar até a janela partidária para as próximas eleições municipais, em 2024, quando vereadores poderão trocar de partido livremente.

Procurado pelo LIBERAL por meio de sua assessoria de imprensa, Cauê não se manifestou sobre o assunto. A reportagem também tentou contato por telefone e via WhatsApp com o presidente do diretório municipal do PSDB, Roger Willians, mas não obteve retorno.