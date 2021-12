Vereador sugere municipalização do transporte coletivo

Malheiros cita como exemplo o município de Araras, que conseguiu diminuir a tarifa do transporte

Vereador argumenta que em busca de qualidade e eficiência, algumas cidades têm optado por municipalizar o transporte - Foto: Divulgação Câmara de Americana

O vereador Vagner Malheiros (PSDB) protocolou na Câmara de Americana requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre a possibilidade de municipalização do serviço de transporte coletivo.

No texto, o vereador argumenta que em busca de qualidade e eficiência, algumas cidades têm optado por municipalizar o transporte coletivo. Ele cita como exemplo o município de Araras, que conseguiu diminuir a tarifa do transporte e obtém constantemente, de acordo com o parlamentar, boa avaliação dos usuários de ônibus.

De acordo com ele, a empresa pública permite uma boa proximidade entre os usuários e os prestadores de serviços, o que possibilita troca de informações. “Ainda que não seja lucrativo para os cofres públicos, a municipalização do transporte torna-se mais uma questão de compromisso social e oferta de tratamento digno aos usuários”, destaca.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O requerimento será discutido e votado pelos parlamentares na sessão desta quinta-feira.