Vereador questiona e Prefeitura anuncia isenção online no transporte coletivo

Sistema permite que idosos com 60 anos ou mais peçam isenção no transporte coletivo de maneira online

A Prefeitura de Americana implantou no último dia 6 um sistema que permite aos idosos com 60 anos ou mais a pedirem isenção no transporte coletivo de maneira online. A novidade foi anunciada após questionamento feito pelo vereador Leco Soares (Podemos) sobre a aplicação da lei municipal 6.026/2017, que assegura a gratuidade no sistema regular de transporte coletivo urbano a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.

O parlamentar havia questionado, em um requerimento apresentado no mês de maio, a efetiva aplicação da lei. Em resposta, a prefeitura informou que providenciaria mecanismos para a solicitação em sua plataforma digital.

“Fico satisfeito em saber que nossa iniciativa teve sucesso e que agora as pessoas com 60 anos ou mais podem usufruir de um direito que é garantido por lei”, declarou.