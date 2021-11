Vereador e ex-diretora do HM pegam atestado e vão a aniversário de deputada em Goiás

Ambos são médicos no Hospital Municipal e estavam de plantão na data; atestados foram emitidos em UPA de Hortolândia

O casal foi ao aniversário da deputada federal Magda Mofatto (PL), em Caldas Novas - Foto: Reprodução

O vereador Dr Daniel (PDT) e a mulher dele, a pediatra e ex-diretora técnica do HM (Hospital Municipal) de Americana, Adriana Carina Polito Cardoso, pegaram atestado médico em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Hortolândia e foram a uma festa, em Goiás, no dia 30 de outubro. Ambos são médicos no hospital e estavam de plantão.

O vereador pegou atestado para o dia 29 de outubro, uma sexta-feira. Já a mulher dele, apresentou dois atestados, um para o dia 28 e outro para os dias 1º e 2 de novembro, feriado de Finados.

O casal foi ao aniversário da deputada federal Magda Mofatto (PL), em Caldas Novas. Nas redes sociais da parlamentar, é possível ver fotos do vereador e da ex-diretora técnica do HM na festa.

De acordo com o setor de recursos humanos do hospital, pelo atestado apresentado por Dr Daniel, ele estava com luxação, entorse ou distensão das articulações. Já em um dos documentos apresentados por Adriana, constava uma referência a problemas gastrointestinais e em outro, dor articular.

“O pronto-socorro do HM estava com grande fluxo de pacientes nesse dia, sendo que a ausência dos profissionais foi informada sem respeitar a antecedência razoável, o que acarretou transtornos, visto que compor a escala em cima da hora pode criar dificuldades”, traz nota da prefeitura.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A Secretaria de Saúde afirmou via assessoria que só soube nesta segunda-feira que os servidores estavam em confraternização na data em que estariam de atestado médico.

“A secretaria não responde por condutas particulares de seus servidores, quando fora do ambiente de atuação. Porém, diante dos fatos, a pasta irá apurar sobre a veracidade dos atestados apresentados e todas as medidas cabíveis serão tomadas”.

Ao LIBERAL, o vereador e a mulher dele negaram irregularidade e falaram em perseguição. Confira a nota completa enviada para a reportagem.