Vereador Dr. Daniel, de Americana, troca de partido duas vezes em 21 dias

Após ter anunciado saída do PDT e filiação ao Solidariedade no dia 14 de março, o vereador Dr. Daniel, de Americana, trocou de partido mais uma vez antes do fechamento da janela, que se encerrou em 5 de abril. Na última quinta-feira (4), o parlamentar assinou a ficha do PP e a mudança foi oficializada por meio de ofício enviado à câmara na manhã desta terça (9).

Em conversa com o LIBERAL, Dr. Daniel negou que tenha ocorrido algum atrito com o Solidariedade e destacou que o apoio a Adriana Cardoso, sua esposa, líder da legenda no município e pré-candidata à prefeita, está mantido.

Dr. Daniel, agora do PP, durante sessão da Câmara de Americana – Foto: Câmara de Americana/Divulgação

“Fui convidado para ir ao PP, mas o Solidariedade ainda continua com a Dra. Adriana e vamos dar todo apoio a ela. Em momento nenhum tive algum problema com o Solidariedade, seguimos com eles. A mudança foi uma decisão do grupo, de estratégia política”, disse o vereador.

Conforme o LIBERAL noticiou em janeiro de 2024, Adriana se colocou como pré-candidata ao Executivo. Para tentar vencer a corrida pela chefia do Executivo, ela conta com o apoio de Dr. Daniel, que teve 1.606 votos em 2020 e 4.765 votos em 2018, quando se candidatou a deputado federal pelo Patriota.

Com a troca, a Câmara de Americana passa a ter dois vereadores do PP: além de Dr. Daniel, também está no partido Nathália Camargo, motivada pelo pai José Odécio de Camargo Júnior, que é presidente da sigla na cidade.

Os partidos mais representativos no Legislativo americanense são o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro e do prefeito Chico Sardelli, e o PSD, do secretário de Relações Institucionais do governo do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, e do vice-prefeito Odir Demarchi.