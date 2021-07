Vereador defende retorno de implantes de marca-passo no Hospital Municipal

O vereador Dr. Daniel (PDT) tenta junto à Secretaria de Saúde de Americana fazer com que o HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi volte a colocar ou substituir implantes de marca-passos. Atualmente, os pacientes que precisam do procedimento têm de aguardar uma vaga pela Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde) em algum hospital estadual, para só então fazer a cirurgia.

Nesta quinta-feira (1º), depois de cerca de quatro anos sem realizar esse tipo de procedimento, o HM fez um implante de marca-passo em uma paciente de 76 anos. Ela estava internada desde o dia 16 de junho e aguardava uma vaga pelo Cross. No entanto, teve uma intercorrência e ela acabou sendo operada pela cardiologista do hospital, Tânia Aparecida Martins da Costa. O quadro de saúde dela é estável.

“O HM sempre teve condições técnicas para realizar esse procedimento, tanto que foi realizado hoje [nesta quinta-feira]. Semana passada, fiz um requerimento em que relatei casos que ocorreram no hospital, de pacientes que ficam até 30 dias aguardando vaga em hospital de referência para implantar ou substituir marca-passo. Temos condições de realizar esse procedimento e resolver o problema dos pacientes em menos de 12 horas”, defende Dr. Daniel, que atua no HM.

De acordo com o médico e parlamentar, um aparelho de marca-passo custa aproximadamente R$ 8 mil. “O custo do transporte em uma UTI móvel para levar essa paciente até o Hospital Estadual de Sumaré, por exemplo, é de cerca de R$ 6 mil. Além desse gasto, tem as diárias em um hospital, que saem no mínimo R$ 500. Portanto, o custo total passa o valor do aparelho”.

OUTRO LADO

A Secretaria de Saúde afirmou que o HM não é referência em cardiologia, sendo que o procedimento realizado nesta quinta-feira foi de urgência.

“Todos os pacientes que tenham indicação para implantação de marca-passo são referenciados para hospitais especializados com suporte adequado no serviço de hemodinâmica, o que não é o caso do Hospital Municipal de Americana”, argumentou a pasta, por meio de nota.

Sobre a possibilidade de o hospital a voltar a realizar esse tipo de procedimento, a secretaria afirmou que isto passa por uma discussão regional e não municipal.

Disse ainda ser necessário obedecer a certos critérios, como o credenciamento e habilitação como centro de referência em alta complexidade cardiovascular, inclusive com a realização de cirurgia cardíaca, oferecer ambulatório geral de cardiologia para pacientes externos, além de outros procedimentos.