Fernando da Farmácia, durante a sessão desta terça-feira - Foto: Câmara de Americana / Divulgação

O vereador Fernando da Farmácia (PTB) pediu a palavra na Câmara de Americana, na sessão desta terça-feira, para se defender da representação feita contra ele no MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) no último dia 16.

Vereador afirmou que nunca teve relação direta com o DAE – Foto: Câmara de Americana _Divulgação

“Vasculharam toda a minha vida pessoal e empresarial”, ressaltou o parlamentar que, sem explicar os fatos denunciados, afirmou nunca ter tido relação direta com o DAE (Departamento de Água e Esgoto).

Segundo a representação, a Drogaria Jardim, de propriedade de Fernando, vendeu produtos para servidores da autarquia mediante desconto na folha de pagamento durante os anos de 2022 e 2023.

A denúncia partiu do auditor Marcos Cesar Seignemartin, que levou o caso para a Promotoria de Justiça de Americana. Ele identificou, por meio do Portal de Transparência do DAE, pagamentos que somam R$ 17,3 mil.

“Infelizmente, neste meio, não são todas as pessoas ou grupos políticos que pensam e agem como nós, com responsabilidade, e exclusivamente para o bem da nossa cidade. Por vezes, buscam, quase que desesperadamente, um meio para estar em evidência ou ter suas vontades atendidas. E, desta vez, eu fui o escolhido”, declarou Fernando.

“Não aceito qualquer tipo de interferência no nosso mandato, nem do secretário, nem do vice-prefeito, nem do prefeito, nem do Papa”, acrescentou.

Procurado pelo LIBERAL, Marcos disse que “não é nada pessoal” e que cabe ao MP avaliar o caso. “Acho que ele está se defendendo. É um direito dele”, apontou.

Fernando também é alvo de um pedido de cassação na câmara, protocolado pelo primeiro suplente do PTB, o advogado Dr. Renato Martins.

Outra representação

Nesta terça, Martins também protocolou no MP uma representação contra o presidente da câmara, Thiago Brochi (sem partido), por crime de prevaricação.

Ele aponta que Brochi cometeu uma irregularidade ao não ter levado para apreciação dos vereadores, nesta terça, seu pedido de cassação contra Fernando.

O suplente cita o artigo 97 do Regimento Interno da Casa, que diz: “o processo de cassação de mandato será instaurado por determinação do plenário da Câmara Municipal, que apreciará denúncia de qualquer interessado, na sessão seguinte ao seu recebimento”.

Ao LIBERAL, o presidente da câmara afirmou que o pedido de cassação está em análise no setor jurídico e que, antes de uma eventual discussão em plenário, haverá oportunidade para Fernando se manifestar formalmente sobre a denúncia.