Vereador de Americana quer alterar lei para divulgação de lista de vacinados

A pedido da prefeitura, o vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou nesta quarta-feira (19), na Câmara de Americana, projeto de lei para alterar legislação municipal que obriga a divulgação dos nomes das pessoas que receberam a vacina contra o novo coronavírus (Covid-19). A propositura pode entrar na ordem do dia da sessão desta quinta-feira, em regime de urgência.

A lei municipal 6.502, de 17 de março de 2021, também de autoria desse parlamentar, estabelece a publicação do nome completo do vacinado, CPF (com os seis primeiros dígitos com um asterisco), data e local de vacinação, além do cargo e função que a pessoa ocupa, no caso dos grupos prioritários. Além disso, essa relação deveria ser disponibilizada no site oficial do município, com atualização a cada 48 horas.

“A prefeitura alegou dificuldade com dois itens da lista que não são inclusos no Vacivida [plataforma digital integrada para monitorar a campanha de vacinação no Estado de São Paulo] e pediu para retirá-los: a lotação e o cargo da pessoa vacinada. Tiramos para fazer com que a lei funcione”, afirmou o parlamentar, que chegou a protocolar uma representação no MP (Ministério Público) contra a administração pelo não cumprimento dessa lei.

O projeto atual afirma que tem por finalidade adequar a lista dos vacinados aos dados disponibilizados pelo Governo do Estado de São Paulo.

Em resposta ao LIBERAL, via assessoria de imprensa, a prefeitura informou que, assim que o novo projeto for aprovado, a lista de imunizados contra a Covdi-19 no município será divulgada. Em reportagem divulgada pelo LIBERAL no dia 10 de maio, a administração informou que essa regulamentação dependia apenas da adequação dos dados exigidos pela lei ao que já era inserido no Vacivida.