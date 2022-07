Vereador de Americana e família são feitos reféns durante assalto a residência

Quatro bandidos invadiram a residência e renderam a esposa e as duas filhas do vereador; ele chegou depois e também foi rendido pelos assaltantes

Vereador e família foram feitos reféns durante assalto

O vereador de Americana Léo da Padaria (PV) foi feito refém junto da família durante um assalto a sua residência, na Praia Azul, em Americana, na noite desta quinta-feira (30). Os bandidos realizaram várias transferências bancárias via Pix com o celular do vereador, além de levar objetos e veículos da família.

De acordo com informações do parlamentar, por volta de 22h quatro homens, sendo que um deles estava armado, invadiram a residência e fizeram sua esposa e duas filhas reféns.

Ao LIBERAL, Léo relatou que no momento da abordagem não estava no imóvel, mas que chegou às 23h e também foi rendido pelos assaltantes.

Segundo ele, não houve ameaças de morte ou agressões. Os ladrões o obrigaram a fazer diversos Pix, depois o amarraram e fugiram com dois carros da família, por volta de 0h30 desta sexta feira (1).

Além da transferência bancária, os ladrões também levaram televisores, notebook, entre outros bens. Por ainda estar muito recente, ele não soube precisar o tamanho do prejuízo, nem o valor transferido de suas contas.

De acordo com a Polícia Civil, um dos carros da família do vereador, um Fiat UP, foi encontrado no Santa Rosa, em Santa Bárbara d’Oeste, por volta das 3h. O outro veículo da família, Toyota Corolla ainda foi encontrado. Nenhum suspeito foi encontrado até o momento.

Boletins de ocorrência foram registrados nos plantões policiais de Americana e Santa Bárbara.