Vereador de Americana e esposa são condenados a pagar R$ 50 mil por falas sobre Hospital Seara

Dr. Daniel e Adriana Cardoso entraram em embate com administradores do Seara durante sessão da câmara em 2022; condenados vão recorrer

A 4ª Vara Cível de Americana condenou o vereador Dr. Daniel (PDT) e a sua esposa, Adriana Carina Polito Cardoso, a pagar R$ 50 mil em danos morais ao presidente e administradores do Hospital Seara, em Americana, por conta de falas durante uma sessão da câmara em 2022 e por postagens nas redes sociais. O parlamentar e Adriana discordaram da decisão e afirmaram que vão recorrer.

Casal discutiu com gestores do hospital, na Câmara de Americana – Foto: Reprodução / Facebook

O principal fato que motivou a ação aconteceu em 2 de junho de 2022, em uma sessão da Câmara de Americana. Dias após anunciarem o encerramento das atividades do hospital por dificuldades financeiras, os administradores foram à Casa de Leis para debater os motivos da decisão.

A confusão se deu enquanto José Getúlio Thuler e Fábio Thuler, presidente e vice-presidente do hospital, respectivamente, utilizavam a tribuna livre.

Houve um embate entre Fábio e Dr. Daniel sobre um áudio vazado no qual um assessor do parlamentar teria criticado a gestão do Seara.

De acordo com o vereador, embora o hospital alegasse atraso nos repasses da prefeitura – que seriam de R$ 99,9 mil por mês -, ele teria provas de que a destinação do montante foi feita.

Na ocasião, voluntários que atuavam na unidade e acompanhavam a sessão se manifestaram contra o pedetista. Também presente no plenário, Adriana passou a gritar que o Seara era mal administrado. A confusão fez a sessão ser suspensa.

Por sua vez, nas redes sociais, Dr. Daniel e Adriana fizeram várias postagens criticando a gestão do Seara, inclusive uma, citada no processo, que teria comparado os administradores a João de Deus, condenado por crimes sexuais.

Nas oitivas, o vereador e sua esposa explicaram que a comparação se baseava no fato do Seara ter dado alta médica a 50 pacientes psiquiátricos de uma vez, portanto o hospital teria feito “o milagre da cura”, assim como João de Deus teria prometido às suas vítimas.

Eles também defenderam a liberdade de expressão e disseram que gestores de “dinheiro público” estão sujeitos a críticas.

Na sentença, a juíza Roberta Virginio dos Santos ponderou que a liberdade de expressão não pode afetar a honra e a imagem das pessoas, algo que segundo ela aconteceu contra os gestores do Seara.

Ela ainda considerou de má índole a vinculação da imagem dos administradores com a de João de Deus.

Dr. Daniel e Adriana foram condenados a pagar R$ 50 mil a José Getúlio, Fábio e mais uma administradora do Seara por danos morais. Eles ainda terão de apagar as publicações nas redes sociais, sob pena de multa diária de R$ 300.

Ao LIBERAL, o vereador afirmou que discorda da decisão. Já Adriana mostrou indignação quanto às altas dadas pelo hospital e disse que “em Americana, os cidadãos têm de andar com lacre na boca e de mãos atadas”.