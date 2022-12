Vereador ajuda a resgatar homem que ameaçava pular do viaduto da Cillos

Vereador soube da situação por meio de uma pessoa que estava por perto e ligou para ele - Foto: Divulgação

O vereador Pastor Miguel Pires (Republicanos), de Americana, ajudou a resgatar um homem que ameaçava pular do viaduto da Avenida Cillos, em Americana, sobre a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). O caso aconteceu na tarde deste domingo.

Pires afirmou ter enviado a pessoa para um centro terapêutico de Nova Odessa. “Está internado lá, sendo acompanhado”, disse.

Segundo o parlamentar, bombeiros e policias militares também estiveram no local da ocorrência. O vereador soube da situação por meio de uma pessoa que estava por perto e ligou para ele.

“Ele estava pendurado lá, querendo se jogar, meio transtornado. E aí eu conversei com ele, falei um pouco do meu testemunho para ele. Falei para ele: ‘eu já estive nessa situação que você está aí, mas Deus me abençoou e hoje eu sou um pastor, sou um vereador em Americana, e Deus pode mudar sua história’”, contou.

Depois de um tempo, o homem saiu da beirada do viaduto, e os dois se abraçaram. “Foi bastante impactante”, relatou.