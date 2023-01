Verdadeira goleada de boas intenções

Organizadores da ação estiveram na sede do Liberal para contar detalhes da iniciativa, entre eles, Rodrigo, Alexandre, Francine, Maurício e Fio - Foto: Jucimara Lima

Com o objetivo de retribuir tudo de bom que a vida lhe proporcionou, o ex-jogador de futebol Alexandre Rotweiller, de 43 anos, se uniu a um forte “time do bem” para realizar, no dia 21 de janeiro, a partir das 10h, no Estádio Décio Vitta, em Americana, um jogo de futebol beneficente. Basicamente, o evento tem como objetivo arrecadar alimentos para a OSC (Organização da Sociedade Civil) Carinha de Anjo, que busca dar suporte para famílias carentes da cidade.

Considerada uma verdadeira festa do esporte, o evento já tem as presenças confirmadas dos ex-jogadores, Luís Fabiano, Leandro Guerreiro, Souza, Gustavo Nery, Flávio Conceição, Wilson, Zenon, João Paulo, Ezequiel, Macedo e mais algumas surpresas.

Carinha de Anjo. Idealizada pela autônoma, Francine Lopes Regonha, de 41 anos, juntamente com sua mãe, a organização Carinha de Anjo possui atualmente cerca de 26 voluntários e auxilia cerca de 22 famílias em situação de vulnerabilidade social de vários bairros de Americana, em especial da região da Cidade Jardim.

Time do Bem. Como são muitas pessoas precisando de ajuda, a presidente da instituição teve a ideia de fazer um jogo beneficente, auxílio que buscou primeiramente no amigo Rodrigo Etanin, de 44 anos, que hoje é empresário de jogadores de futebol, mas que quando adolescente jogou no Rio Branco. O empresário conta que precisou encerrar cedo a carreira, mas que guarda boas memórias daqueles tempos.

“Infelizmente, aos 21 anos tive uma lesão, mas foi uma experiência fantástica realizar o sonho de criança de ser jogador de futebol. Meu pai [já falecido] me incentivava muito, e embora fosse um apaixonado pelo esporte, fez isso para livrar a gente dos caminhos errados”, recorda.

Fechando o trio, temos a figura emblemática de Edson Fio, que após uma carreira internacional, acabou trabalhando como treinador, inclusive no próprio Rio Branco.

Sendo assim, Etanin foi a ponte que uniu a OSC aos ex-jogadores que desde que pararam de jogar, sempre participaram dos “Jogos das Estrelas”, realizados Brasil afora e organizados por grandes nomes do esporte.

Para Edson Fio, de 43 anos, poder ajudar na organização é uma grande alegria, além de um bom desafio. “Sempre participamos em outras cidades, mas fazer aqui em Americana tem um gosto melhor. Espero que consigamos um bom público e muito incentivo para podermos ajudar muitas famílias”, ressalta.

Comunicação. Além deles, outra posição importante nesse time é a do publicitário Maurício Renê, de 39 anos, proprietário da Agência Labmk4, responsável por toda parte de divulgação e comunicação da ação. “É uma forma de retribuição para a cidade e para ser sincero, nunca vi um evento com tanto empenho, com tanto engajamento. Está todo mundo abraçando a causa, aliás, aproveito o espaço para convidar aos empresários para patrocinarem o jogo, até como uma maneira de promover as práticas esportivas e o marketing social, algo tão importante na atualidade”, pontua.

Rotary Club Americana Integração. Parceiro do evento, o Rotary Club Americana Integração, em parceria com a Secretaria de Saúde de Americana, estará com uma UBS Móvel dentro do estádio para vacinar as crianças e promover a conscientização sobre o assunto. Como propagadores mundiais em busca da erradicação da poliomelite, o clube de serviços usará posteriormente uma camisa doada por Alexandre que terá assinatura dos ex-jogadores participantes para leiloar e assim arrecadar fundos para a campanha.

Retribuição. Nascido em Brotas, Alexandre veio para Americana aos 13 anos para jogar no Rio Branco. Assim que chegou, conheceu o amigo Fio, que hoje chama de irmão. Em 1996, se tornou profissional e, em 1997, teve sua primeira experiência no São Paulo, time do coração no qual atuou durante sete anos. De lá, foi para o Internacional, de Porto Alegre, e teve passagens pela Coreia, China e Portugal. Por todas as oportunidades, amizades e pela família que fez em Americana, quando deixou os gramados, decidiu que era aqui que fixaria residência. “Sou muito grato ao clube e à cidade que me acolheu muito bem”.

Alexandre em seus tempos de São Paulo – Foto: Divulgação

Dinâmica. Para assistir o espetáculo existe duas maneiras: A partir desta segunda-feira, os ingressos estarão disponíveis nos cinco pontos de troca (Sede Náutica do Rio Branco, Açaí Energia, Jump Smart Place – no Welcome Center, Sky Fit e Amoe Açaí). Para adquirir, basta levar 1kg de alimento não perecível ou comprar 1 camiseta no valor de R$ 35. Para quem quiser mais informações basta acessar o Instagram @amigos_alexandre.