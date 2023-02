Verba para leitos do Hospital Municipal de Americana vai subir 53%

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, afirmou que haverá um aumento de 53,6% no repasse do governo federal para manutenção dos leitos de UTI do HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi.

Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi passará a receber mais do governo federal – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O valor aumentará de R$ 600 para R$ 921,80 por leito, por dia, de acordo com o secretário. Segundo ele, o hospital também passará a receber do Ministério da Saúde R$ 300 reais diários por cada um dos 18 leitos de enfermaria da ala 3. Até então, o município não recebia nenhum valor por esses leitos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Esses valores a mais serão possíveis graças à inclusão da cidade no Plano da Rede de Urgência e Emergência do Estado de São Paulo. Agora, segundo Danilo, falta a liberação por parte do Ministério da Saúde, o que, normalmente, ocorre num prazo de quatro a seis meses.

“Já vamos pedir para o ministério, com os leitos abertos, o pagamento do adicional da UTI e do valor integral dos leitos”, comentou o secretário.

A expectativa é que o governo federal também passe a custear o atual Pronto Atendimento Zanaga, o qual a prefeitura pretende ampliar e transformar em Unidade de Pronto Atendimento; e a UPA São José, que deve abrir as portas em março.