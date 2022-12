Verba do Detran vai custear recapeamento de 11 vias no Jardim Brasília

Serviços devem ser realizados ainda no primeiro semestre de 2023; veja a relação de vias citadas no convênio entre prefeitura e autarquia estadual

Uma verba de R$ 4,5 milhões do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) vai custear obras de recapeamento em 11 vias de Americana, todas no Jardim Brasília, bairro que sofre com buracos. Os serviços devem ocorrer no primeiro semestre de 2023.

O recurso está previsto em um convênio celebrado entre a prefeitura e a autarquia estadual. As informações foram divulgadas pela administração municipal nesta quarta-feira.

O recape vai contemplar parte da Avenida Gioconda Cibin e as ruas Izolina Germiniani Rosa, Francisco Coral Chiquinho, Marina Zandoná Rubinato, Albino Basseto, Aurea Possenti, Josefina Cecchino Pantano, Joana Dollo, Giovana Portobello Pinese, Miquelina Ardito Faraone e Josefina Cabana Dalben.

Rua Marina Zandoná Rubinato é uma das que receberão recapeamento em 2023 – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Os trabalhos serão realizados por uma empresa contratada pelo Governo do Estado. Segundo a prefeitura, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos acompanhará o processo e, em seguida, por meio da Utransv (Unidade de Trânsito e Sistema Viário), vai efetuar a sinalização.

As obras fazem parte do programa estadual “Respeito à Vida”, que tem como objetivo viabilizar ações com foco na redução de acidentes de trânsito. O acordo entre o Detran e a prefeitura foi formalizado por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Convênios.

“Americana tem uma alta demanda por obras de recapeamento e temos conseguido parcerias importantes para realizar essas ações. Aos poucos, o asfalto vai chegando a diversas regiões da cidade, garantindo mais segurança e comodidade à população”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV), via assessoria de imprensa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ele também agradeceu ao governador Rodrigo Garcia (PSDB) e à direção do Detran pela parceria.

A prefeitura tem realizado uma série de obras asfálticas em 2022. No último dia 6, por exemplo, houve a conclusão de um recape na Avenida Armando Sales de Oliveira, na região do Jardim Ipiranga.

Também neste ano, o Executivo obteve R$ 25 milhões para a realização de serviços desse tipo, por meio de um financiamento junto ao Desenvolve SP, instituição financeira vinculada ao governo estadual.