Verba devolvida pela CM deve ir para a Saúde, diz Prefeitura de Americana

Verba extra de R$ 4 milhões faz parte do duodécimo do Legislativo, que abriu mão do recurso

A Prefeitura de Americana deve investir da área da Saúde os R$ 4 milhões devolvidos pela Câmara Municipal. O Executivo afirmou nesta quarta-feira (5) que “a questão ainda está sendo definida, mas a prioridade é a Saúde”. A verba extra faz parte do duodécimo do Legislativo, que abriu mão do recurso, inicialmente reservado para a construção do novo prédio da Casa.

O Legislativo, no entanto, desistiu de investir em uma sede própria neste momento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), por conta dos altos valores envolvidos.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Para lidar com os problemas estruturais do atual endereço, a câmara vai alugar um novo imóvel, localizado na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, ao lado das Indústrias Nardini.

A devolução do dinheiro foi oficializada na última terça-feira, em reunião com o presidente da Câmara, Thiago Martins (PV), o prefeito Chico Sardelli (PV) e a secretária de Fazenda, Simone Bueno. O presidente do Legislativo explicou que a câmara deixará de receber R$ 500 mil por mês, a partir de maio, em oito parcelas até dezembro de 2021.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O ofício da Câmara foi protocolado nesta terça-feira na prefeitura. Com isso, a administração municipal se desobriga de repassar R$ 500 mil mensais à Casa.