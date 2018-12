Venezuelana Keilimar consegue reunir os filhos

Os filhos de Keilimar Muñoz Arteaga, de 35 anos, já estão em Americana com a mãe. A história da venezuelana que veio parar na cidade após deixar o país andino em busca de esperança e um novo lar para a família em meio à crise humanitária foi noticiada pelo LIBERAL em outubro. Desde então, algumas pessoas se mobilizaram e têm ajudado Keilimar com doações de dinheiro, alimento e a regularização de sua situação no Brasil.

Graças a essa ajuda, ela foi buscar Angel, de 3 anos, Jofrannys, de 11, e Maria, de 17, e voltou com o menino e as duas meninas no último domingo para Americana. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Dizendo-se mais tranquila agora que está com os filhos, Keilimar pretende alugar uma casa para morar com eles (uma das pessoas que a ajudam garantiu o pagamento de três meses de aluguel). Hoje, os quatro estão na casa de Marizilda Leite de Souza, de 45 anos, que acomoda a venezuelana desde outubro (Keilimar e a filha de Marizilda se conheceram num bico em uma confecção).

A dificuldade está em encontrar um fiador. Keilimar está buscando um imóvel no qual o aluguel seja viável sem a necessidade de fiador, em alguma negociação direto com o proprietário.

Ela atualmente faz bico em outra confecção, mas é apenas um serviço eventual, para o qual é chamada às vezes. Planeja trabalhar como manicure (profissão que já desempenhou na Venezuela) se não conseguir um emprego fixo.

Ao voltar ao país para buscar os filhos, diz ter encontrado uma situação pior do que antes. “Eu percorri toda Venezuela para chegar à minha casa e tudo que vi foi muito deprimente”, contou. As filas para comprar gás de cozinha, conta Keilimar, são imensas. Com um salário mínimo em moeda local, compra-se 250g de carne.

A filha mais velha, Maria, que já terminou o ensino médio, quer trabalhar e cursar faculdade de arqueologia.

A situação de Keilimar continua a estimular correntes de ajuda. A dona de casa Elizene Dias Fernandes, de 38 anos, conheceu ela e os filhos na igreja. Lançou um pedido de doações de roupas, brinquedos e material escolar para as crianças em um grupo de WhatsApp. Grávida de seis meses e com duas crianças, ela diz que a história da venezuelana a tocou. “Fico emocionada com tudo isso, espero que ela receba bastante ajuda.” Ela colocou seu telefone (3478-5701) à disposição para quem puder ajudar.

A situação escolar dos dois filhos menores, diz Keilimar, ainda não está definida. A venezuelana fica com a voz embargada e os olhos molhados ao falar da avó (que ela considera mãe), que, aos 67 anos, ficou na Venezuela. Keilimar planeja trazê-la para cá assim que conseguir uma casa. “Eu fiquei muito surpresa porque minha mãe está mais fraca”.