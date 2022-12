Vendedor é preso por porte ilegal de arma após perseguição em Americana

Além de ficar preso por porte de arma, o vendedor responderá ainda por dirigir em velocidade incompatível com a via

Um vendedor de 39 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na madrugada desta quinta-feira (15), em Americana. Antes de ser detido, porém, ele tentou fugir da PM (Polícia Militar), dirigindo em alta velocidade por diversas ruas da cidade, realizando inclusive manobras perigosas e tentando atingir as viaturas.

De acordo com informações da 1ª Companhia da PM, por volta de 3h30 os policiais faziam patrulhamento pelo Jardim dos Lírios, quando viram um carro Mercedes-Benz E250 com o emplacamento traseiro parcialmente solto e por isso decidiram abordar o motorista na Rua Colibris.

Ao tentarem se aproximar, o motorista acelerou. Sinais de paradas luminosos e sonoros foram dados, os quais não foram obedecidos pelo condutor, que fugiu para a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) no sentido da Rodovia Anhanguera (SP-330).

Reforços foram chamados e durante acompanhamento do veículo, de acordo com a PM, o motorista realizava diversas manobras perigosas, entre elas, tentar jogar o carro contra as viaturas da PM.

Durante a fuga, o motorista entrou no Jardim América. Na Avenida Challil Miguel Honse parou o carro e jogou algo em uma lixeira, ato flagrado pelos policiais. Depois disso, tentou mais uma vez fugir, porém, foi interceptado pelos militares.

Vendedor jogou a arma na lixeira, mas ato foi flagrado pela PM; ele ficou preso por porte ilegal de arma de fogo – Foto: 1ª Cia da PM do 19° BPMI / Divulgação

Na lixeira, os PMs encontraram o objeto descartado. Era uma arma de fogo, uma pistola 9mm, que estava carregada com 14 munições. A arma foi apreendida, assim como R$ 906 em espécie e mais um celular, que estavam com o motorista.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e foi conduzido à delegacia de Americana. Na unidade policial, o delegado de plantão ratificou a decisão e o motorista permaneceu preso. Ele responderá ainda por dirigir em velocidade incompatível, determinado no artigo 311 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).