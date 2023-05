Vendas para o Dia das Mães melhoram, mas ainda ficam abaixo do esperado

Pesquisa realizada pela Acia junto aos associados aponta que para 50% deles, o movimento foi melhor do que em 2022 - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

As vendas para o Dias Mães, em Americana, foram melhores neste ano em comparação com o período anterior, mas ainda ficaram abaixo das expectativas. Pesquisa realizada pela Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) junto aos associados aponta que para 50% deles, o movimento foi melhor do que em 2022. Para 25%, as vendas se equipararam ao ano passado e para outros 25% foram piores.

Segundo o vice-presidente da associação, Evandro Barizon, a pesquisa considerou confecções, cama, mesa e banho, lojas de calçados, de acessórios, incluindo joalherias, floriculturas e de eletrodomésticos.

A loja de calçados Humanitariam é uma das que comemorou as vendas neste ano. Segundo a assessoria do grupo, a rede registrou, em Americana, crescimento superior a 10% durante a semana que antecedeu o Dia das Mães no comparativo com o mesmo período do ano passado. “O resultado superou, por exemplo, os indicadores da Serasa Experian, que previam altas na casa de 6% para o comércio físico no período em questão”, afirma.

Proprietário da La Salete, no Centro, Germano Pavan Neto disse que houve crescimento em torno de 4% a 5% em relação a 2022, porém, abaixo do esperado. Segundo a empresária Paula Sillman Martins, da Ótica Óculos e Talz, a data realmente trouxe mais movimento para a região central, mas as vendas ficaram bem abaixo das expectativas. “A Acia até tem feito algumas ações para atrair o público, mas mesmo assim o movimento foi fraco”, lamentou.