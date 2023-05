Vendas no Dia das Mães devem crescer 7% em Americana este ano, projeta Acia

Nos dois dias que antecedem a data, na sexta-feira e sábado da semana que vem, as lojas do Centro e dos bairros funcionarão em horário especial

Para ampliar as vendas, o comércio terá horário especial na sexta e sábado

Expectativas da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) apontam para um crescimento de 7% nas vendas para o Dia das Mães, comemorado em 14 de maio. O percentual, de acordo com o vice-presidente da entidade, Evandro Barizon, seria suficiente para repor as perdas com a inflação.

Proprietário da La Salete, loja de joias e relógios no Centro da cidade, Germano Pavan Neto afirma que o objetivo principal neste Dia das Mães é o crescimento das vendas. “A gente percebe que os valores dispensados com presentes estão menores, quem gastava R$ 5 mil, hoje gasta R$ 2 mil, por exemplo. O cliente vem, mas diminuiu o valor da compra”.

E por conta desse cenário, a loja resolveu ampliar em até 12 vezes o parcelamento das compras no cartão. “Estamos aumentando o número de parcelas para facilitar as vendas”.

Segundo o gerente de marketing da Humanitarian, Rafael Sandrão, o Dia das Mães é de extrema importância para o comércio. “Além do apelo emocional, a data desperta a vontade nas pessoas de presentear”.

Com base em pesquisas de instituições ligadas ao comércio, o gerente diz estar entusiasmado com as vendas. “Analisando as projeções do mercado para nosso segmento, temos motivos para se animar”. De acordo com ele, o IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo) almeja um crescimento de 9% no setor de tecidos, vestuário e calçados para este mês em comparação com maio de 2022. Já o Serasa Experian aponta que as vendas no comércio têm crescido cerca de 6% na semana do Dia das Mães nos últimos anos.

Para atrair o consumidor, a loja oferece um cartão próprio da marca que funciona para pagamentos. Por meio dele, é possível parcelar as compras em até 10 vezes. Neste ano, o grupo também sorteará 50 vales-compra de R$ 500.

Assim como em outras datas, nos dois dias que antecedem o Dia das Mães, na sexta-feira e sábado que vem, as lojas do Centro e dos bairros funcionarão em horário especial. Na sexta, permanecerão abertas até 20 horas e no sábado até 18 horas.