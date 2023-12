Vendas de Natal aumentam até 10% no comércio de Americana

Lojistas e Acia atribuem parte do sucesso no faturamento à revitalização do Calçadão e decoração da região central

Os primeiros dados sobre o desempenho das vendas neste Natal sinalizam um fim de ano satisfatório para o comércio de Americana. De acordo com um balanço da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) junto a alguns lojistas, a maioria registrou alta entre 5% e 10% no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado.

Maioria dos lojistas registrou alta nas vendas entre 5% e 10% na comparação com o mesmo período de 2022 – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O vice-presidente da Acia, Evandro Barizon destaca que o ano foi produtivo nas vendas, atribuindo parte desse sucesso à localização das lojas na região central.

“Acreditamos que todo o movimento de decoração e revitalização da área central contribuiu para esse aumento.”

José Antonio Camacho, proprietário de uma loja de roupas, compartilha essa percepção, relatando um aumento de 5% nas vendas em relação ao ano anterior. Ele ressalta a importância da decoração natalina como um atrativo para os consumidores.

Germano Pavan Neto, dono de uma loja de joias e relógios, também se mostrou satisfeito com as vendas, salientando que as metas foram alcançadas.

Ele acredita que a decoração na praça Comendador Müller e os eventos realizados contribuíram para atrair mais pessoas para a área central.

Fechamento oficial

O fechamento oficial dos resultados ocorrerá no dia 31 de dezembro, mas os empresários se mostraram otimistas com os números até agora apresentados.

Tanto a Acia como os lojistas destacam a revitalização do Calçadão da região central como um fator fundamental para o aumento nas vendas.

Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município e alunos de arquitetura e urbanismo do Unisal (Centro Universitário Salesiano), a associação entregou, no último dia 18, a revitalização completa do Calçadão.

As melhorias incluíram o recapeamento do calçamento, pintura de bancos, postes e canteiro central, instalação de novas lixeiras e bancos, além da criação de um novo ponto de táxi na Avenida Dr. Antônio Lobo, em frente ao Terminal Metropolitano. A região também foi beneficiada com um novo paisagismo.

Além da revitalização, a Praça Comendador Müller foi decorada com elementos natalinos, assim como a Biblioteca Municipal, que teve a fachada iluminada com luzes de LEDs, enfeites natalinos, letreiro e uma figura em formato de anjo com braços abertos.