Vendas do bolo de Santo Antônio terminam neste sábado

As vendas do tradicional Bolo de Santo Antônio, padroeiro de Americana, terminam neste sábado (11). Os fiéis podem adquirir o pedaço por R$ 12 na secretaria de pastoral da Basílica Santuário de Santo Antônio de Pádua, das 9h às 12h.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nos dois últimos anos, devido à pandemia da Covid-19, as fatias foram entregues no formato drive-thru, respeitando todas as medidas de segurança. Os pedaços receberão a bênção do padre Valdinei, ao final da missa das 7h, no dia do padroeiro, na segunda-feira, e serão distribuídos das 9h às 12h.

Até sexta-feira (10), 1.350 pedaços do bolo haviam sido vendidos e a expectativa da secretaria de pastoral é de grande movimento neste sábado.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

A bênção dos pedaços de bolo faz parte da programação especial do dia do padroeiro. Nesta segunda-feira, dia 13, haverá a celebração de três missas. A primeira será às 7 horas, quando acontece a bênção. A segunda está marcada para às 10 horas.

Já às 17h30 haverá a procissão, com saída da basílica. Logo em seguida será celebrada a terceira missa, às 19 horas, presidida pelo bispo Dom José Roberto.