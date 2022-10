Vendas de passagens para o Rio são parcialmente suspensas na Rodoviária de Americana

Medida foi adotada por conta do protestos de caminhoneiros, que fecharem os dois sentidos da Via Dutra

As vendas de passagens para o Rio de Janeiro foram parcialmente suspensas na Rodoviária de Americana, desde as 14h desta segunda-feira (31). O atendente da Viação Adamantina informa que a saída prevista para as 19h20 de hoje foi suspensa por tempo indeterminado.

A medida foi adotada por conta de protestos de caminhoneiros, que fecharam os dois sentidos da Via Dutra, principal acesso entre São Paulo e Rio de Janeiro. Eles são contra a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Algumas empresas interromperam as vendas de passagens para o Rio de Janeiro – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Na Viação Piracicabana, que também faz viagens ao Rio, ainda há passagens para o Rio às 23h de sábado (1º). Já as viagens para São Paulo e Limeira, as vendas ocorreram normalmente, apesar de bloqueios na Rodovia Anhanguera (SP-330).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a AutoBAn, concessionária que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, manifestantes também pararam os dois sentidos da Anhanguera nas proximidades do quilômetro 148, em Limeira, próximo ao campus da Unip.