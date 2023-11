Vendas de ar-condicionado disparam em Americana

A intensidade do calor dos últimos dias provocou uma corrida às lojas de ar-condicionado em Americana. As vendas, em alguns estabelecimentos, mais do que triplicaram, refletindo a busca desesperada por alívio diante das temperaturas elevadas.

De acordo com Guilherme Creato Bonfatti, da São Camilo Ar Condicionado, a demanda “explodiu” no começo desta semana, marcando o maior aumento registrado desde o início do período de calor.

“Desde o final de semana, o movimento aumentou cinco vezes”, destacou. Em apenas um dos números de WhatsApp da loja foram solicitados 30 orçamentos no último domingo.

Na Resfriar Ar Condicionado, a situação é igual. Vanessa Lobão de Paiva, vendedora na loja, observou que tanto a onda de calor registrada em setembro quanto a recente provocaram um aumento significativo na procura por aparelhos de ar-condicionado.

“Antes, fazíamos três orçamentos por dia, e agora são no mínimo 10”, afirmou.