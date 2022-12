Venda de veículos seminovos e usados na RPT cresce 5% em novembro

Segundo gerente, carros até R$ 50 mil estão em alta - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

A venda de veículos seminovos e usados na RPT (Região do Polo Têxtil) cresceu 5% em novembro, em comparação com o mês de outubro. De acordo com levantamento da Fenauto (Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores), o número de carros e motos comercializados saltou de 8.294 para 8.707 nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

Economista da PUC-Campinas, Roberto Brito de Carvalho afirma que o resultado é reflexo da melhora da economia comparada aos anos anteriores, retomada gradual das atividades econômicas e uma expectativa do consumidor, com nível de incerteza menor, sobretudo, da sucessão do governo federal.

Outro componente importante, segundo o economista, é a dificuldade que o mercado de carros novos enfrenta. “As concessionárias não estão tendo a oferta de um grande número de modelos à disposição para o cliente, que muitas vezes quer fazer a substituição, mas não encontra o veículo para aquisição imediata. E aí, a alternativa é recorrer aos carros seminovos”, explica.

Carvalho afirma que a falta de veículos se deve à dificuldade em conseguir insumos para produção. “Isso implica em uma migração dos carros novos para os seminovos”.

Além da demora na entrega de carros novos e do fim das eleições, o presidente da Fenauto, Enilson Sales, acrescenta à lista de fatores a injeção de recursos com o 13º salário. “Normalmente, e tradicionalmente, a época de final de ano sempre traz uma melhora para o comércio e isso pode ter ajudado, também, na alavancagem dessa melhora no mês”.

Na RMC (Região Metropolitana de Campinas), que abrange 20 municípios, foram vendidos, entre janeiro e novembro deste ano, 28.212 veículos e motos usados, 3,2% a mais que no mesmo período de 2021, quando foram comercializadas 27.325. Os números englobam Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

PREFERIDOS. Entre os carros mais comercializados, o Gol ocupa a primeira posição, seguido por Palio e Uno. Nos comerciais leves, a Strada lidera, seguida por Saveiro e Montana. Quanto às motos, a Honda CG 150 é a mais vendida.

Em Americana, o gerente de vendas da Dahruj Nissan, Eberton Lima Santana, diz que a comercialização de seminovos e usados ensaiou a alta em outubro e cresceu em novembro. “É perceptível, inclusive, que para veículos de valores intermediários, na faixa de R$ 50 mil para baixo, a procura é muito alta”, explicou.

Segundo o economista da PUC, a expectativa é de que o resultado de novembro seja uma crescente que deve se intensificar no primeiro trimestre de 2023, uma vez que deve haver declínio das taxas de juros. “Teremos mais um componente para alavancar as vendas”, finalizou.