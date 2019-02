Velório do Cemitério da Saudade recebe melhorias

As dependências do Velório do Cemitério da Saudade, em Americana, estão recebendo melhorias. A revitalização do espaço inclui pintura das paredes, instalação de ar condicionado, colocação de cortinas e novos bebedouros.

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Os serviços começaram na manhã desta segunda-feira (18) e estão sendo executados em parceria com funerárias da cidade, iniciativa tomada pelo prefeito de Americana, Omar Najar, que reuniu empresários interessados em contribuir.

“Com o apoio do prefeito, apresentamos as necessidades do local e discutimos as parcerias para melhor atender a população. Todas as salas receberão nova pintura, ar condicionado e cortinas, tornando o espaço melhor para receber as famílias nestes momentos difíceis em que precisam utilizar o local”, explicou o responsável pelo cemitério, Moacir Romero.

Ao todo, serão revitalizadas seis salas e a capela do velório. A mão de obra é da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) e as parcerias foram firmadas com as funerárias Alves, Americana e Bom Pastor.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.