Velório do padre Evandro reúne multidão e é marcado por emoção, músicas e aplausos em Americana

O velório do padre Evandro José Lopes, de 37 anos, que morreu em um acidente na Rodovia Engenheiro João Tosello (SP-147), que liga Limeira a Mogi Mirim, na noite de segunda-feira (9), foi realizado na manhã desta quarta-feira (11), na Paróquia São Francisco de Assis, no Parque Novo Mundo, em Americana. No local, muitos padres, fieis e amigos estiveram presentes para se despedirem do religioso.

A cerimônia foi marcada por muito emoção, música, lágrimas, palmas e grande público. Segundo a Gama (Guarda Municipal de Americana), ao menos cinco mil pessoas passaram pelo local durante todo o período do velório.

Após a realização da Missa Exequial e despedida, o corpo de Evandro deixou a Paróquia São Francisco de Assis sob aplausos e foi levado para a Paróquia São José, no Jardim Alvorada, onde também atuava. Na sequência, o cortejo seguiu para o Cemitério da Saudade de Limeira, onde seria sepultado no jazigo da Diocese de Limeira.

À reportagem, aqueles que tiveram contato com Evandro durante estes sete anos de sacerdócio o descreveram como uma pessoa alegre e acolhedora.

Para o bispo da Diocese de Limeira, Dom José Roberto Fortes Palau, a morte de Evandro deixa um grande vazio em toda a comunidade. Apesar disso, ele pediu que todos busquem o conforto em Jesus. Palau reforçou ainda que este “adeus” é apenas um até logo para homens e mulheres de fé, que creem na ressureição para a vida eterna, conforme doutrina da igreja católica.

“Padre Evandro foi um bom padre, cativou muitas pessoas e essa terrível fatalidade nos mostra como a vida é frágil e efêmera. Padre, não se esqueça de nós, que nós não nos esqueceremos de você”, declarou o bispo durante a homilia.

Amiga da família há 10 anos e uma das religiosas da Paróquia São Francisco de Assis, Maria de Lourdes Grivol, de 55 anos, destacou a excelência do trabalho do padre.

“Ele era muito zeloso com tudo, dizia sempre que pra Deus tem que ser o melhor, um verdadeiro pastor”, relata Maria.

Magda Feitosa Bueno, de 41 anos, frequentadora da Paróquia São José, onde o padre também atuava, destacou, assim como muitos, a alegria do padre no sacerdócio.

“Ele era muito descontraído, animado, gostava de cantar e era muito dedicado”, explica.

O responsável pela Paróquia Menino Jesus de Limeira, o padre Diego Henrique Miquelotto fez seminário com Evandro e falou sobre sua alegria de viver.

“Era uma pessoa que se relacionava com todos, sempre tirando sarro, fazendo brincadeiras, mas nada desrespeitoso. Sempre conseguia tirar uma risada daqueles que estavam ao seu redor”.

A alegria de Evandro também foi enfatizada pelo padre Marcelo Fagundes, da Paróquia Senhor Bom Jesus, no Jardim Girassol, em Americana.

“O que fica no meu coração é uma gratidão pela sua amizade. Ficam agora as boas recordações e uma grande saudade”, comentou.

Acidente envolveu carreta

O padre Evandro José Lopes, de 37 anos, morreu em um acidente na Rodovia Engenheiro João Tosello (SP-147), que liga Limeira a Mogi Mirim, em Limeira, na noite da última segunda-feira (9).

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, por volta de 22h50, o padre trafegava na Rodovia Engenheiro João Tosselo, quando um caminhão, que estava na Rodovia Anhanguera (SP-330), sentido Cordeirópolis-Limeira, perdeu a direção do veículo, cruzou o canteiro central, entrou na Rodovia Engenheiro João Tosselo e bateu contra o carro do religioso, um Chevrolet Ônix.

Evandro voltava de uma celebração em Conchal quando o carro onde estava foi atingido por um caminhão. Tanto o padre como o motorista do caminhão morreram no local.